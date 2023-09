Carrasco do São Paulo na Sul-Americana, Guerrero diz torcer por final contra Corinthians

O torcedor do São Paulo viu o sonho do título da Copa Sul-Americana acabar nos pés de um velho conhecido do futebol brasileiro. O experiente atacante Paolo Guerrero foi o responsável por converter a cobrança que garantiu a LDU nas semifinais do torneio continental. Agora, o time equatoriano vai brigar por uma vaga na decisão com o Defensa y Justicia, da Argentina, enquanto Corinthians x Fortaleza decide quem será o outro finalista.

O São Paulo havia perdido o jogo de ida, em Quito, por 2 a 1, e precisava de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar. No Morumbi, o tricolor paulista venceu por 1 a 0, com gol de Arboleda, levando a decisão para as penalidades. James Rodríguez foi o único a errar pelo time brasileiro e Guerrero deu números finais à disputa na marca da cal. Ao final da partida, o peruano revelou que deseja enfrentar o Corinthians na finalíssima da Sul-Americana, marcada para o dia 28 de outubro, em Montevidéu.

“Primeiro temos que passar pelo Defensa y Justicia, um grande rival, já tive a oportunidade de jogar contra eles, uma equipe muito intensa, conheço bem. Se Deus quiser a gente vai se classificar para a final. Tomara que o Corinthians também chegue na final. Tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, todo mundo sabe”, disse o atacante na zona mista.

Guerrero atuou pelo Corinthians entre 2012 e 2015. Foi dele o gol contra o Chelsea que deu o título de bicampeão mundial ao time do Parque São Jorge, no Japão. Ao todo, foram 130 jogos e 54 gols pela equipe alvinegra, além de quatro títulos: Mundial (2012), Paulistão (2013), Recopa (2013) e Brasileirão (2015).

“Clube com muita história. Passei muitas coisas lindas no tempo em que estive lá. Sou orgulhoso de ter conseguido coisas importantes com o Corinthians”, afirmou o atleta.

Aos 39 anos, Guerrero chegou à LDU há menos de um mês depois de uma passagem apagada pelo Racing (ARG). Além do Corinthians, o peruano também atuou no Brasil por Flamengo, Internacional e Avaí. O jogador se profissionalizou pelo Bayern de Munique e fez sucesso com a camisa do Hamburgo antes de desembarcar em solo brasileiro.

Eliminado, o São Paulo volta às atenções para o Brasileirão. O time de Dorival Junior recebe o Coritiba, no domingo, às 20h30, no Morumbi. O clube tricolor disputa as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo nos dias 17 e 24 de setembro, fazendo o segundo jogo em casa. Por sua vez, o Corinthians joga o clássico com o Palmeiras no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Os duelos com o Fortaleza pela vaga na final da Sul-Americana serão disputados nas semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro.