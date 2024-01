Carpini comanda treino no São Paulo sem Rafinha, Arboleda, Moreira e Michel Araújo

Na reta final da preparação para a estreia no Paulistão, o São Paulo treinou nesta quarta-feira sem Rafinha, Arboleda, Moreira e Michel Araújo. O quarteto ficou fora da atividade com bola às vésperas da partida contra o Santo André, no sábado, no MorumBIS, pela rodada de abertura do Estadual.

Não foi a primeira vez na semana que os laterais Rafinha e Moreira, o zagueiro Arboleda e o meio-campista Michel Araujo ficaram fora do trabalho tático orientado pelo técnico Thiago Carpini. De acordo com o clube, os quatro atletas “cumprem cronogramas específicos de trabalho”.

O novo técnico do São Paulo abriu o dia com um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido, após o aquecimento. Depois destacou 11 jogadores para um treino tático posicional sem adversário. Na sequência, fez o mesmo com outro grupo de 11 atletas, orientando quanto ao posicionamento e movimentação.

O elenco treinará novamente pela manhã, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Será a penúltima atividade antes da estreia no Paulistão.

REFORÇO

O atacante Erick poderá estrear com a camisa do São Paulo no fim de semana. Nesta quarta, ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com a regularização, ele está apto a entrar em campo para seu primeiro jogo oficial pelo clube do Morumbi.

Erick é um dos quatro jogadores contratados pelo São Paulo para a temporada 2024. Além do atacante, o experiente Luiz Gustavo já foi regularizado. Já o meia Damián Bobadilla e o atacante Ferreira ainda aguardam a inscrição no BID. O clube espera efetivar a regularização entre quinta e sexta para que a dupla também possa estar em campo na abertura do Paulistão.