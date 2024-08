Carol Naka e Bárbara Santos perdem e se despedem no boxe em luta de estreia na Olimpíada

O boxe do Brasil abriu o dia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com duas eliminações nas oitavas de final feminino. Quarta cabeça de chave, Carolina Almeida perdeu por decisão unânime da experiente Nazym Kyzaibay, do Casaquistão, na categoria peso mosca (até 50 quilos). Já Bárbara Santos teve pela frente Chen Nien Chin, de Taiwan, no meio-médio (até 66 quilos), e também acabou derrotada por 5 a 0.

Carolina Almeida, a Carol Naka, foi a primeira brasileira a entrar no rinque, mas sofreu demais com a regularidade da casaque Nazym Kyzaibay e acabou não conseguido encaixar seus golpes, sendo superada por decisão unânime: 5 a 0.

Nem mesmo o crescimento no último round, quando a rival apenas defendeu a boa vantagem adquirida, foi capaz de garantir pontos às brasileira. Ao sair em busca do nocaute, ela se expôs e acabou levando contragolpes que confirmaram a inquestionável vitória de Nazym.

“A casaque é uma atleta que a gente conhece há muitos anos. Uma atleta bem rodada, quatro vezes medalhista mundial. Para se ter ideia, ela foi medalhista mundial em 2016. Uma tetracampeã já e a gente sabia que precisava do primeiro round”, explicou Mateus Alves, técnico de Carol Naka.

“A estratégia era manter a distância para acertar os golpes, mas a casaque foi mais rápida, acertou os golpes bons, a Carol não conseguiu jogar os golpes de início de round e depois teve de mudar o padrão de jogo dela e ficou mais difícil”, lamentou.

Logo após, foi a vez de Bárbara Santos subir no rinque. Bynha, como é carinhosamente chamada a brasileira, entrou confiante, sorridente, mas não se encontrou diante da asiática. Lutou mal e acabou caindo com decisão unânime dos árbitros: 5 a 0.

A brasileira perdeu os dois primeiros rounds e, também partiu para o desespero atrás de um nocaute, novamente recebendo os principais golpes da pugilista taiwanesa.