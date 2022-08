Esporte Carol Meligeni vai à 2ª rodada do qualificatório do US Open; Daniel Dutra cai

Carol Meligeni Alves desperdiçou chances, passou sufoco, mas avançou para a segunda rodada do qualificatório do US Open nesta terça-feira. Já o também brasileiro Daniel Dutra da Silva não teve a mesma sorte e acabou eliminado. Ambos tiveram duros jogos de três sets em Nova York.

Carol Meligeni fez 6/2, 6/7 (1/7) e 7/6 (10/8) sofre a suíça Stefanie Vögele após batalha de 3h05. A brasileira desperdiçou chance de fechar o jogo sacando com 5 a 3 e quase foi eliminada com a rival sacando em 6/5 no terceiro set.

Depois de ganhar o primeiro set sem sustos por 6/2 em somente 33 minutos, Carol viu a suíça equilibrar as ações. A rival abriu 4 a 1 no segundo set e sacou em 5 a 4 para fechar. A brasileira ainda esboçou reação ao levar a parcial ao tie-break, mas foi logo levando 6 a 0. Fez o ponto de honra e perdeu por 7 a 1.

No set desempate, Carol iniciou de maneira arrasadora e logo fez 3 a 0 com uma quebra. Ampliou para 5 a 2 e foi para o serviço com 5 a 3 para fechar. Não aproveitou dois match points e ainda levou a virada ao sofrer duas quebras.

Quem ficou com a vaga na mão foi Vögele. Bastava confirmar o serviço. A chance veio com 40 a 30, mas a brasileira conseguiu se salvar e empatar em 6 a 6. Apesar dos deslizes no tie-break até 10 pontos, a brasileira foi melhor e fechou em 10 a 8.

Já o experiente Daniel Dutra da Silva, de 34 anos, acabou derrotado para o alemão Maximilian Marterer por 7/5, 6/7 (7/4) e 6/2, em seu retorno a um qualificatório de Grand Slam após 13 anos. O brasileiro chegou a receber atendimento quando perdia o set decisivo por 5 a 2 e não conseguiu reagir.

Os outros três representantes do País no qualificatório entram em quadra nesta quarta-feira: Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli e a medalhista olímpica Laura Pigossi.