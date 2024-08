Carol e Bárbara perdem das australianas no vôlei de praia e se despedem de Paris-2024

Após passar invicta na fase de grupos do vôlei de praia, a dupla brasileira se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo, pela fase de oitavas de final. Após um bom primeiro set, Carol Solberg e Bárbara Seixas acabaram derrotadas pelas australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 0, parciais de 24/22 e 21/14.

As brasileiras não suportaram o melhor jogo das rivais na soma das duas parciais. Após um bom primeiro set, o Brasil levou a virada no final. Depois, Mariafe e Clancy dominaram a disputa e definiram o duelo com facilidade em 2 a 0.

Carol e Bárbara perderem e foram eliminadas em Paris – Foto: Luiza Moraes / COB

A partida começou com um ponto de abertura da dupla brasileira, mas o equilíbrio foi a marca deste primeiro set. Ora variando na força do ataque, ora utilizando a “largada” de segunda bola para surpreender as rivais, o Brasil apresentou um bom nível de jogo.

Do outro lado, no entanto, as australianas também mostraram suas armas. Um bom saque e um bloqueio eficiente foram suficientes para sustentar uma disputa acirrada, que apresentou uma igualdade no marcador de 6 a 6.

A partir daí, no entanto, o foco foi o diferencial da dupla formada por Bárbara e Carol. Três pontos em sequência, com direito a dois aces, colocaram a dupla nacional à frente: 10 a 6.

As funções divididas ajudaram o Brasil a deslanchar. Bárbara estava bem no ataque enquanto Carol fez a diferença tanto no saque como na preparação das tramas ofensivas contra Mariafe e Clancy.

Um pedido de tempo por parte das australianas, no entanto, voltou a equilibrar o confronto. Clancy passou a virar as bolas e exigiu muito esforço das brasileiras para evitar o empate em 12 pontos e voltar a sustentar uma pequena diferença na liderança do marcador: 17 a 14.

Longe de estar definido, o primeiro set teve uma reviravolta e, pela primeira vez, as australianas assumiram a liderança do marcador ao descontar quatro pontos e fazer 18 a 17. O jogo foi a 22 a 22 e, após quatro set points, a dupla australiana ganhou o primeiro set por 24 a 22.

A segunda parcial mostrou Mariafe e Clancy mais focadas. O reflexo deste cenário se mostrou no marcador: 4 a 1 para as australianas. Com Clancy fazendo a diferença no saque, o Brasil viveu o momento mais tenso da partida, quando chegou a estar perdendo por 10 a 5.

Organizada em sua estratégia, as australianas abriram a vantagem, chegaram a 18 a 11 e só administraram a boa distância no placar para definir o set em 21/14 e confirmar a classificação às quartas de final do torneio olímpico.