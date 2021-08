Carmelo Anthony diz que LeBron falou que a ‘hora era agora’ de jogarem juntos

A amizade entre Carmelo Anthony e LeBron James finalmente vai estar presente no mesmo lado da quadra na NBA, já que os veteranos estarão juntos no Los Angeles Lakers na próxima temporada. Para que isso acontecesse, segundo Anthony relatou, foi preciso que James o convencesse com as simples palavras: “A hora é agora, nós temos que fazer isso acontecer”.

O ex-jogador do Portland Trail Blazers deu detalhes sobre as conversas que teve com LeBron James em relação à possibilidade de jogarem juntos. “Timing é tudo. Por anos, nós sempre ríamos e falávamos sobre isso… A hora é agora para estarmos no mesmo time. Não poderia ter vindo em um momento melhor”, afirmou Carmelo Anthony.

Buscando seu primeiro título na liga, acredita que a reunião com LeBron James, mesmo estando em estágios avançados de suas carreiras, pode render frutos em Los Angeles. “É a única coisa que me falta”, disse sobre a vontade de conquistar títulos. “Está é a coisa que me mantém acordado à noite, que me motiva porque eu não tenho”, completou.

Com um currículo que inclui 10 seleções para o All-Star Game, seis vezes para o quinto ideal da NBA e uma vez como maior cestinha da liga, Carmelo Anthony pode ter que ocupar uma função que lembre seus tempos áureos de Denver Nuggets e New York Knicks, diferente do que vinha fazendo em temporadas recentes.

Em seu último ano em Portland, Carmelo Anthony atuou como espécie de arma ofensiva vinda do banco de reservas, marcando 13,4 pontos e 40,9% de acertos em bolas de três de média em 69 jogos da temporada regular, nos quais em apenas três deles foi titular.

Porém, com a recentes adição de Russell Westbrook e a saída de vários jogadores nos Lakers, a chegada do ala pode gerar ainda mais minutos e fazer com que a tão esperada parceria com LeBron James seja a cura das noites sem sono de Carmelo Anthony.