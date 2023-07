Carlos Schwanke dirigirá uma jovem seleção masculina de vôlei na Copa Pan-Americana

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) vai utilizar a Copa Pan-Americana, entre os dias de 13 a 31 de agosto, no México, para observar a nova geração. Nesta segunda-feira, até com o técnico Renan Dal Zotto poupado, foram anunciados os convocados para a competição, com um grupo formado só por jovens.

Depois de queda frustrante nas quartas de final da Liga das Nações, os astros da seleção ganharão um descanso em jogos oficiais. Com média de idade de 22 anos, foram anunciados os 14 convocados, que serão dirigidos pelo técnico Carlos Schwanke. O grupo renovado conta com talentos que defenderam o País no Campeonato Mundial sub-21 e alguns destaques da última edição da Superliga masculina.

“A disputa da Copa Pan-Americana é mais um passo no trabalho de transição e formação das novas gerações realizado pela CBV. Teremos uma equipe formada por jogadores mais jovens, alguns inclusive com passagem pela equipe adulta, que vão ampliar sua experiência internacional”, explicou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

“O trabalho é focado nas grandes competições, como o Sul-Americano e o Pré-Olímpico, mas também em torneios que auxiliem no processo de transição entre as gerações. Nosso objetivo é realizar um trabalho coordenado e unificado, com troca constante entre as comissões técnicas adulta e de base”, enfatizou o dirigente.

Auxiliar técnico de Dal Zotto, Carlos Schwanke chamou somente quatro nomes acima de 22 anos: o levantador Brasília, de 26, o ponteiro Victor Birigui, de 24, o central Cledenilson e o líbero Alê Elias, ambos de 25.

No período da Copa Pan-Americana, Renan treinará outro grupo de atletas com foco no Campeonato Sul-Americano e no Pré-Olímpico. A comissão técnica também contará com o assistente técnico Mauricio Thomas, o preparador físico Guilherme Berriel, o fisioterapeuta Aridone Borgonovo, o estatístico Felipe Laurentino e o médico André Gismonti.

Confira os 14 convocados: Brasília e Mateus Bender (levantadores), Arthur Bento, Lukas Bergmann, Maicon Santos, Marcus Vinicius e Victor Birigui (ponteiros), Darlan e Oppenkoski (opostos), Cledenilson, Geovane Kuhnen, Pietro e Thiery (centrais) e Alê Elias (líbero).