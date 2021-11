29 out 2021 às 15:53 • Última atualização 29 out 2021 às 16:11

Esporte Carlos Sánchez e Ângelo devem atuar pelo Santos diante do Athletico, no Paraná

O técnico Fábio Carille deverá utilizar Carlos Sánchez e Ângelo nas vagas dis suspensos Vinícius Zanocelo e Marinho na equipe do Santos para a partida deste sábado, diante do Athletico, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na busca de um entrosamento maior, Carille orientou um último treino, nesta sexta-feira pela manhã, no CT do Coritiba. Uma escalação provável poderá formar com: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Carlos Sánchez (Vinícius Balieiro), Felipe Jonatan, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Ângelo e Diego Tardelli.

A sequência de partidas não será fácil para o time santista, que no dia 7 vai ter o clássico com o Palmeiras e no dia 10 o Red Bull Bragantino, ambos os duelos na Vila Belmiro.

Se dentro de campo o time luta para fugir das últimas colocações – é o 16º colocado, com 32 pontos, apenas três a mais que o Juventude, primeiro na zona de rebaixameento -, nos bastidores a diretoria teve uma ‘vitória’, ao anunciar a quitação da dívida com o Huachipato, do Chile, pela contratação de Soteldo, em 2019,, de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). “Ficamos felizes em concluir mais um grande problema do clube”, disse o presidente Andres Rueda.