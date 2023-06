Esporte Carlos Sainz é punido e perde três posições no grid para o GP do Canadá de Fórmula 1

O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi punido com a perda de três posições no grid do GP do Canadá de Fórmula 1 por ter atrapalhado o francês Pierre Gasly, da Alpine, em volta rápida do Q1, no treino classificatório deste sábado, em Montreal.

Com isso, Sainz caiu da oitava para a 11º colocação no grid. O italiano Oscar Piastri, da McLaren, passou a ser o oitavo, seguido pelo tailandês Alexander Albon, da Williams, e pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

O holandês Max Verstappen garantiu a pole position para o GP do Canadá, oitava etapa do Mundial de F-1, com o tempo de 1min25s858. O piloto da Red Bull somou a 25ª pole na carreira, a quinta na atual temporada e a terceira seguida. O segundo colocado foi o alemão Nico Hülkenberg, da Haas, sua melhor colocação desde 2010.

A segunda fila reúne dois campeões: Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lewis Hamilton, Mercedes. George Russel, também da Mercedes, e Esteban Ocon, da Alpine, ficaram na terceira fila, enquanto Lando Norris, da McLaren, foi sétimo.

O GP do Canadá, oitava etapa do Mundial de F-1, tem início previsto para as 15 horas (de Brasília). Verstappen lidera o campeonato com 170 pontos, seguido por Sergio Perez, seu companheiro de Red Bull (117), Fernando Alonso, da Aston Matin (99) e Lewis Hamilton, da Mercedes (87).