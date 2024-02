Carlos Alcaraz sofre entorse leve no tornozelo e garante presença em Indian Wells

Carlos Alcaraz foi submetido a exames nesta quarta-feira, um dia após ter abandonado o Rio Open por causa de uma lesão no tornozelo direito. Nas redes sociais, ele tranquilizou seus fãs quanto à gravidade da contusão e garantiu que vai estar em ação no Masters Series 1000 em Indian Wells. O torneio está marcado para o dia 6 de março.

“Acabei de fazer uma ressonância magnética no tornozelo após a lesão de ontem. Tive uma reunião com meu médico, Dr Juanjo López Martinez, e meus fisioterapeutas, Juanjo Moreno e Sergio Hernández. O diagnóstico é de entorse lateral grau II. Isso vai me deixar afastado por alguns dias! Vejo vocês em Las Vegas e em Indian Wells!”, escreveu Alcaraz em suas redes sociais.

Atual campeão de Indian Wells, ele aproveitou a postagem para também confirmar presença em uma exibição diante do compatriota Rafael Nadal. O evento está marcado para o dia 3 de março, em Las Vegas.

Atual número dois do mundo no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Alcaraz disputou três torneios na atual temporada, mas não conseguiu sequer disputar uma final.

No Australian Open, ele acabou eliminado nas quartas de final. O seu melhor desempenho foi em Buenos Aires, quando conseguiu chegar na semi. No Rio Open, sua participação se limitou a 18 minutos, até sofrer a lesão no tornozelo, em partida com o brasileiro Thiago Monteiro.