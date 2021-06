Esporte Carlo Ancelotti susbtitui Zidane no comando técnico do Real Madrid

Carlo Ancelotti é novo técnico do Real Madrid. O italiano, de 61 anos, que passou a última temporada no Everton, da Inlaterra, vai ser apresentado oficialmente nesta quarta-feira como o substituto de Zinedine Zidane.

Esta será a segunda passagem de Ancelotti pelo Real. Ele dirigiu o time de 2013 a 2015, período no qual garantiu o décimo título europeu (2013/2014) e a Copa do Rei, após final sobre o Barcelona. Foi campeão ainda da Supercopa da Europa, frete ao Sevilla, e do Mundial de Clubes, sobre o San Lorenzo, na temporada 2014/2015.

Ancelotti ostenta o fato de ter conseguido o maior número de vitórias nos primeiros cem jogos à frente da equipe merengue: 78. Com grande experiência e respeitado internacionalmente, o treinador já comandou Juventus, Milan, Chelsea e Bayern de Munique, sempre conquistando títulos.

Ancelotti desembarca em Madri com a missão de recolocar o Real na rota das grandes conquistas, após o time terminar a última temporada apenas em terceiro lugar no Espanhol, atrás de Atlético de Madrid e Barcelona, além de cair nas semifinais da Lia dos Campeões para o campeão Chelsea.