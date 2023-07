Carlo Ancelotti minimiza chances de Mbappé no Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, comentou as especulações sobre uma possível transferência de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain para o time espanhol agora. O treinador italiano minimizou as chances de contar com o reforço do atacante francês para a sequência da temporada e exaltou a “qualidade física e técnica fantástica” do atual elenco merengue. Vinícius Júnior é um dos principais jogadores do time espanhol.

“O elenco é muito bom. Estamos completos”, disse Ancelotti a repórteres após a vitória por 2 a 0 no amistoso com o Manchester United, no NRG Stadium, em Houston, no Texas. “Temos um time sem ego, isso é o mais importante para mim, o mais fácil de administrar no vestiário”, afirmou o italiano.

O impasse sobre o futuro de Mbappé continua. O jogador já avisou à diretoria do PSG que não irá renovar o seu contrato, que vai somente até julho de 2024. O problema é que o clube corre o risco de perder o atleta de graça. Isso porque ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro, quando faltar seis meses para o fim do seu atual vínculo. Os franceses acreditam que o atacante tem um acordo para atuar no Real Madrid, que já fez propostas pelo atleta no passado, mas agora não deve abrir a carteira para assinar com o jogador.

O PSG já recebeu o interesse de vários clubes por Mbappé, mas a única proposta oficial até o momento é a do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão pela cotação atual). Porém, segundo o jornal LEquipe, o atacante não quis se reunir com dirigentes sauditas porque não pretende atuar no Oriente Médio. Recentemente, uma série de estrelas do futebol europeu desembarcou no reino árabe, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino e NGolo Kanté.

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco no último sábado, em viagem ao Japão, onde o time fará uma turnê de pré-temporada. Na terça-feira, o PSG empatou sem gols contra o Al-Nassr, clube saudita que contratou Cristiano Ronaldo em dezembro e deu início a uma nova era de contratações galácticas ao futebol do país.

Antes de Mbappé, o Al-Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. O argentino estreou há cerca de uma semana e, com apenas dois jogos, já tem três gols pelo time americano. O Real Madrid, por sua vez, contratou o volante inglês Jude Bellingham, o atacante espanhol Joselu, o lateral Fran Garcia e os meias Arda Guler e Brahim Díaz. Existe, ainda, a expectativa de que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira ao fim de seu vínculo com time merengue, em julho de 2024.