Esporte Carlitos Tévez é anunciado novo treinador do Rosario Central: ‘O jogador do povo’

Pouco mais de duas semanas após anunciar a aposentadoria da carreira como jogador, o agora ex-atacante Carlitos Tevez foi anunciado nesta terça-feira como novo treinador do Rosario Central, da Argentina, e viverá sua primeira experiência exercendo a função. A contratação já era dada como certa pela imprensa argentina desde a semana passada, mas o clube adotou cautela, apesar de ter confirmado que estava negociando com o jogador.

“El Apache (apelido de Tévez na Argentina) tornou-se o novo treinador Auriazul”, escreveu o Rosario nas redes sociais, em comunicado acompanhado por um vídeo no qual o ex-atleta é chamado de “O jogador do povo”. Também são mostradas imagens da carreira dele, inclusive uma celebração de gol pelo Corinthians, fazendo a famosa cumbia que se tornou sua marca registrada com a camisa 10 alvinegra.

O Rosario também anunciou que Carlos “el Chapa” Retegui, ex-jogador e treinador de hóquei de grama, será parte da comissão técnica. Como técnico da seleção feminina argentina da modalidade, levou o time à conquista de duas pratas olímpicas, uma em Londres-2012 e outra em Tóquio-2020.

Tévez anunciou a aposentadoria no dia 4 de junho e disse ter tomado a decisão por causa da morte do pai. “Parei de jogar porque perdi meu fã número um. meu último ano jogando foi muito difícil porque ele estava com morte cerebral”, explicou na ocasião. Apesar de ter oficializado o fim da carreira neste ano, o argentino de 38 anos já não atuava desde 2021, quando deixou o Boca Juniors.

Lançado ao futebol profissional pelo time xeneize, no início dos anos 2000, Tévez foi contratado pelo Corinthians em 2005, temporada na qual o clube paulista recebeu investimentos da Media Sports Investment (MSI), fundo comandado pelo empresário iraniano Kia Joorabchian.

Campeão brasileiro em seu primeiro ano com a camisa corintiana, deixou o time no ano seguinte para defender o West Ham. A partir daí, iniciou um caminho por gigantes da europa. Defendeu Manchester United, Manchester City e Juventus, antes de voltar ao Boca Juniors em 2015. Chegou a ir para o Shanghai Shenhua em 2017, mas voltou ao Boca para encerrar a carreira.