Carille vai usar semana livre para 'observar' os reforços no Santos - O Liberal

O técnico Fábio Carille vai aproveitar essa semana sem jogos para analisar o desempenho dos atletas recém-chegados ao Santos. Pressionado pelas fracas atuações do clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador vai estudar a melhor forma de montar a equipe que recebe o América-MG no próximo domingo. Apesar de ocupar a vice-liderança da competição com 43 pontos e vir de vitória sobre o Brusque fora de casa, o futebol da equipe vem despertando a insatisfação da torcida.

Nesta terça-feira, o elenco treina em dois períodos e o comandante vai aproveitar o tempo livre para ver como chegaram os reforços. Já oficialmente apresentado, o atacante gambiano Yusupha Njie tem boas chances de ser relacionado para o compromisso com o time mineiro.

Recém-anunciado, o zagueiro Luan Peres dificilmente deve entrar em campo de imediato, mas já vai estar no radar do treinador. A previsão é que o defensor já comece a treinar com os novos companheiros.

Feliz pelo triunfo sobre o Brusque, que interrompeu uma sequência de quatro partidas sem vitória, Carille deixou claro que a atuação da equipe não vem agradando.

“Temos que nos preparar para o próximo jogo. O resultado foi importante para planejar a semana. A pressão alivia até a próxima partida, mas o outro jogo, nós vamos ter que ganhar”, afirmou o treinador após o triunfo sobre o Brusque mostrando estar ciente de que a tensão vai estar presente em caso de novo tropeço.