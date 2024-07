Carille trabalha para manter Santos embalado na Série B e analisa chegada de reforços

O técnico Fábio Carille vem trabalhando em frentes diferentes para cumprir dois objetivos traçados junto ao departamento de futebol: o primeiro é manter o time focado na Série B para continuar no topo da classificação. O outro é analisar as oportunidades que o mercado oferece para reforçar o elenco gastar muito dinheiro.

Dentro dessa filosofia, o Santos vem “repaginando” o seu elenco em meio ao andamento do campeonato. A estratégia utilizada é simples: jogadores que não estão nos planos vem sendo emprestados ou negociados a fim de diminuir a folha de pagamento para que o clube possa ir às compras.

Com uma relação pronta de nomes para a equipe na sequência da Série B, o treinador pediu um goleiro, um zagueiro, dois atacantes de lado e um centroavante de área. Formado nas categorias de base do Flamengo, o centroavante Wendel, atualmente no Porto, de Portugal, surge como uma real possibilidade.

O Santos estuda oferecer uma oferta de empréstimo para contar com o atleta de 23 anos, e que tem como principal característica, atuar como homem de área. Com o aval de Carille, a diretoria vem mantendo conversas com o clube português.

Além de ficar atento ao trabalho de campo e ao mercado da bola, a base santista também é alvo de observação do treinador. Ele vem acompanhando o trabalho dos atletas que vem despontando em busca de soluções caseiras.