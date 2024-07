Carille trabalha forte no Santos para melhorar o rendimento ofensivo na Série B

Apesar da boa sequência do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro e dos 24 gols marcados na competição, a queda de rendimento no setor ofensivo tem preocupado o técnico Fábio Carille, que trabalha para reencontrar o rumo das redes antes da partida com o Coritiba, na segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, válido pela 17ª rodada.

Depois de um início arrasador, com goleadas sobre Guarani (4 a 1) e Brusque (4 a 0), o alvinegro da Baixada tem encontrado dificuldades para chegar ao gol adversário. Nos últimos dez compromissos, os placares mais elásticos foram as vitórias por 2 a 0 sobre Goiás e Ituano.

Depois do empate por 1 a 1 com o Vila Nova, Carille elogiou o setor defensivo, mas cobrou um melhor rendimento dos seus homens de frente. “Em seis jogos, foi o primeiro gol que tomamos, mostra que há uma consistência. Temos que produzir mais ofensivamente, tem que terminar e fazer escolhas melhores”, comentou o técnico. “Mas é uma sequência bem legal e que estamos no caminho certo.”

Justamente a fim de aprimorar o setor ofensivo, o técnico santista comandou um treino técnico com ênfase nas finalizações e nas movimentações, na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé. Neste domingo, o Santos deve realizar um trabalho tático e definir os atletas que entrarão em campo diante do Coritiba.

Ausente na vitória sobre o Ituano e no empate com o Vila Nova, Giuliano voltou a treinar com bola, recuperado de lesão na coxa direita, e pode ser uma das novidades, assim como o lateral Rodrigo Ferreira, que também estava afastado com dores na coxa direita.

O momento é propício para que o ataque alvinegro deslanche, já que o adversário paranaense atravessa seu pior momento na Série B, sem vencer há cinco rodadas: são três derrotas e dois empates desde o último triunfo, sobre o América-MG, há mais de um mês. Os santistas, por sua vez, lideram a Série B, com 29 pontos, e acumulam quatro vitórias e dois empates nos seis últimos jogos.

Fora de campo, o Santos está perto de concluir a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México. Além de receber uma quantia em dinheiro, o negócio vai quitar a dívida com os mexicanos na compra do atacante Soteldo, em 2023.