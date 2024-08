Carille tem retorno de Gil e prepara o Santos para rodada do fim de semana da Série B

Após permanecer na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória de 3 a 0 sobre o Paysandu, no final de semana, o técnico Fábio Carille iniciou a semana de preparação para o confronto com o Avaí com uma boa notícia. O retorno do zagueiro Gil aos treinos.

O defensor havia sido poupado da partida em Belém por causa de dores musculares, mas participou da atividade desta segunda-feira, e recompõe o setor para o duelo diante do Avaí, que acontece neste sábado na Vila Belmiro.

Com 37 pontos, somente um a mais do que o segundo colocado Novorizontino, Carille sabe que precisa fazer valer o mando de campo diante dos catarinenses para seguir o seu planejamento longe de qualquer pressão.

Com a semana livre, o treinador vai dar ênfase na parte ofensiva para aproveitar, principalmente, a boa fase do atacante Guilherme. Autor de dois gols no triunfo sobre os paraenses, o camisa 11 ocupa a vice-artilharia da Série B com sete gols.

Ainda se recuperando de uma entorse, o lateral-direito JP Chermont não tem retorno garantido. Juntamente com o departamento médico, o treinador santista vai acompanhar a evolução do atleta para saber suas reais condições. Caso fique fora, Rodrigo Ferreira segue no setor direito de defesa.

Em meio à preparação para o duelo com o Avaí, o treinador aguarda com expectativa a chegada de reforços para o restante da temporada. Após a partida em Belém, ele disse que novidades devem surgir para tornar o elenco mais forte na busca pelo retorno à elite do futebol nacional.

“O campeonato é difícil. Com um time você não conquista nada. Mas com um elenco sim. Por isso estamos trabalhando para equilibrar ainda mais o grupo a fim de terminar bem a temporada.”