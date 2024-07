Carille orienta o Santos sob chuva de olho na partida com Sport e deve manter Serginho no meio

O Santos se reapresentou nesta terça-feira após o empate por 1 a 1 com o CRB, no último domingo, em Maceió, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob chuva, Fábio Carille comandou o treino do time paulista iniciando a preparação para a partida com o Sport, nesta sexta, às 21h30, na Vila Belmiro. Com Giuliano entregue ao departamento médico, a tendência é manter Serginho no meio-campo

O veterano jogador se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e ainda não tem previsão de retorno. Nesta terça, os jogadores que atuaram contra o CRB realizaram uma atividade leve no gramado. Os demais atletas participaram de um treino técnico no campo.

Carille indicou que o meia Serginho deverá substituir Giuliano na equipe. Uma provável formação tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

A partida pode definir o título simbólico do primeiro turno ao Santos, já que pode ser ultrapassado apenas pelo Sport na tabela de classificação em caso de derrota. O time paulista tem 33 pontos, cinco a menos do que a equipe pernambucana, que tem dois jogos a cumprir.

Em caso de vitória do Santos, o Sport não poderá ultrapassar o rival mesmo que vença as duas partidas que foram adiadas pela competição nacional (contra Operário, pela 16ª rodada, e CRB, 7ª rodada).