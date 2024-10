Esporte Carille observa reservas do Santos em boa vitória diante do São Bernardo em jogo-treino

Fábio Carille vem mantendo a escalação titular do Santos mesmo com reforços e cobranças da torcida por um rendimento melhor. Mas está aproveitando a semana livre para observar e dar ritmo a seus reservas. Nesta quarta-feira, a equipe alternativa fez um jogo-treino com o São Bernardo e ganhou por 3 a 0 no CT Rei Pelé.

Os três gols foram de jogadores que querem ganhar mais tempo entre os titulares, dois deles contratados na janela de transferência do meio do ano: Billy Arce abriu o placar, Pedrinho ampliou e Yusupha Njie definiu.

Com dois períodos de atividades agendadas para esta quarta, Carille comandou o jogo-treino dividido em duas etapas de 30 minutos enquanto os titulares fizeram apenas atividades físicas no período da manhã.

O time escalado diante do São Bernardo não contou com nenhum titular, nem mesmo após algumas alterações. Carille escalou Diógenes (João Fernandes); Rodrigo Ferreira, Alison, Luan Peres e Souza; Sandry (Vinícius Balieiro), Serginho e Billy Arce; Patrick, Pedrinho (Andrey) e Yusupha Njie.

Quem comemorou poder jogar os 60 minutos foi o zagueiro Luan Peres, que sonha em herdar uma vaga na defesa neste retorno ao Santos. “Esse foi meu primeiro jogo-treino completo desde que voltei de lesão, pois no outro eu tinha jogado apenas 30 minutos, então foi muito importante sim”, vibrou.

“Estou muito feliz por mim e também pelo desempenho da equipe, por ter vencido sem sofrer atrás e fazendo três lá na frente. Isso dá confiança para o grupo e também nos faz adquirir ritmo, o que é muito importante”, continuou. O Santos volta a campo na segunda-feira, em visita ao Goiás.