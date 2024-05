Carille aposta em treino de intensidade e festeja recuperação de lesionados no Santos

Um treino que teve uma duração de aproximadamente duas horas e o retorno de atletas que estavam entregues ao departamento médico marcaram a atividade desta sexta-feira do Santos. De olho no jogo com o Guarani, pela Série B do Brasileiro, o técnico Fábio Carille realizou um treino tático e ficou satisfeito em poder utilizar praticamente todo o elenco.

Os atacantes Julio Furch e Pedrinho, que estavam entregues ao departamento médico, também participaram da movimentação. Apenas Aderlan, que continua fazendo um trabalho à parte, ficou de fora.

Na provável equipe que deve iniciar a partida, a opção será por uma escalação ofensiva. No meio-campo, a missão de marcação continua com João Schmidt. Diego Pituca fica encarregado de equilibrar o setor e Giuliano vai atuar com mais liberdade para encostar no setor ofensivo.

Na frente, Otero, Morelos e Guilherme vão formar o ataque. Carille cobrou bastante movimentação dos jogadores e quer também o avanço dos laterais para abrir a defesa adversária.

Apesar de jogar como mandante, a equipe santista mais uma vez não vai poder contar com o apoio de sua torcida. O confronto será realizado com os portões fechados, já que o Santos cumpre pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em função dos incidentes ocorridos em seu estádio na partida com o Fortaleza, em dezembro do ano passado.