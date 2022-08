Carabajal pede tempo para adaptação no Santos e promete: ‘Vou melhorar’

O meia Gabriel Carabajal estreou com a camisa do Santos já como titular na Vila Belmiro, em um clássico com o São Paulo, e ainda saiu de campo celebrando uma vitória por 1 a 0. Apesar do triunfo, teve uma atuação discreta, mas espera evolução nas próximas partidas. Após uma primeira semana com algumas dificuldades de adaptação no litoral paulista, o argentino de 31 anos está mais à vontade e pronto para desenvolver seu melhor futebol.

“Muito feliz pela vitória em meu primeiro jogo com essa camisa, ainda mais em uma partida tão importante para nós. Estou há duas semanas no clube e meus companheiros me ajudaram muito nessa adaptação. Na primeira semana tive um pouco de dificuldade, mas agora já estou bem mais adaptado. Acredito que com o passar dos treinos meu jogo vai melhorar e vou ajudar mais”, comentou.

Contratado pelo Santos no último dia 12, junto ao Argentino Juniors, Carabajal confia que a equipe tem plenas condições de continuar subindo na tabela. Atual oitavo colocado, o time alvinegro tem 33 pontos e está cinco atrás do Athletico-PR, o primeiro time dentro do G-8.

“Um clube do tamanho do Santos tem que aspirar sempre chegar no lugar mais alto possível. Estamos brigando por uma vaga na Conmebol Libertadores e vamos seguir assim. O Santos FC é um clube grande e brigará sempre por coisas importantes”, concluiu o meio-campista.

O próximo jogo dos comandados de Lisca será contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, a partir das 18 horas de domingo. O meia Carlos Sánchez, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, continua de fora e está na lista de desfalques ao lado do volante Rodrigo Fernández e do atacante Marcos Leonardo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Camacho e Angulo podem ficar com as vagas no time titular.

O Santos pode ir a campo com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo.