Capoeiristas de Americana conquistam medalhas em torneio estadual da Abadá

Três capoeiristas moradores de Americana se destacaram na 14ª edição dos Jogos Paulista da Abadá Capoeira (Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira), realizados no último fim de semana, em Capão Bonito. Subiram ao pódio o instrutor Cleverson Gonsalves (Índio), assim como os graduados João Paulo dos Santos (Grilo) e Nicolle Coelho (Favorita).

Competidores de Americana conquistaram pódios em Capão Bonito – Foto: Divulgação

Dos três, o maior destaque ficou com João Paulo, o Grilo, que foi campeão na categoria verde/verde e roxa para graduados. Cleverson, o Índio, ficou em segundo lugar em sua categoria, a roxa/roxa e marrom para instrutores. Por fim, Nicolle, a Favorita, conquistou o terceiro lugar para graduadas na disputa azul a verde e roxa.

Cleverson, que é professor da modalidade em colégios infantis do município, celebrou o resultado. “Foi muito importante conseguir ficar em segundo lugar em um dos campeonatos mais difíceis do ano, são os melhores do Estado. Essa foi minha sexta competição do ano, consegui ser finalista em quatro”, disse.

Além da competição, o evento contou com curso de José Tadeu Cardoso, o Mestre Camisa, que é fundador da Abadá Capoeira. Outro que participou de curso foi Sidnei Maurício Tempesta, o Mestre Pernilongo, professor na unidade de Americana. O fim de semana ainda contou com palestras com a temática saúde mental.

