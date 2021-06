Esporte Capitão do Manchester City, Fernandinho renova contrato por mais uma temporada

O volante brasileiro Fernandinho seguirá no Manchester City por mais um ano. Nesta terça-feira, o clube da Inglaterra anunciou em suas redes sociais e no site oficial a renovação de contrato de seu atual capitão até o final de junho de 2022. Esta será a sua nona temporada na equipe de Manchester, atual campeã do Campeonato Inglês.

Com 350 jogos até o momento, o jogador de 36 anos já conquistou 12 títulos pelo Manchester City, incluindo quatro do Campeonato Inglês e um recorde de seis da Copa da Liga Inglesa.

Desde que assumiu o posto de capitão do time na última temporada, sua liderança provou ser inestimável e com mais uma temporada pela frente, continua firmemente focado em usar sua vasta experiência para ajudar a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola.

“Na minha cabeça e na minha mente, o trabalho ainda não acabou”, disse Fernandinho. “Por isso decidi ficar mais um ano aqui e tentar ajudar a equipe e o clube a alcançar os objetivos que buscam. No meu ponto de vista, podemos fazer isso, ainda há pontos para melhorar e alcançar essas metas. E obviamente, para mim e para minha família, é um prazer ficar em Manchester por mais um ano”.

“Se eu pudesse continuar fazendo da mesma forma, conduzindo-os dentro de campo, fora de campo, para ajudá-los a aperfeiçoarem-se para ter um melhor desempenho durante os jogos, eu seria a pessoa mais feliz lá”, completou Fernandinho.

O diretor de futebol, o espanhol Txiki Begiristain, acrescentou: “A contribuição de Fernandinho para o Manchester City nunca será demais. Ele é um jogador de futebol excepcional, um dos melhores do mundo na sua posição e um profissional exemplar. Desde que ele chegou em 2013, sua atitude e consistência têm sido excepcionais e ele se tornou um dos nossos jogadores mais influentes”, afirmou.

“Ele é o nosso capitão, o nosso líder e tem se destacado nessa posição. Temos vários jovens talentos no nosso plantel e, por isso, é vital termos alguém com o conhecimento e a experiência de Fernandinho. Ele continua a ser um jogador importante para nós e estamos muito satisfeitos por ele ter se comprometido com mais um ano”, finalizou o dirigente.