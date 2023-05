Cano faz hat-trick e comanda goleada do Flu sobre o River Plate na Libertadores

Iluminado pelo faro de gol do argentino Cano, o Fluminense conseguiu um importante resultado nesta terça-feira, no Maracanã, e deixou a sua classificação encaminhada na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o River Plate por 5 a 1 diante de sua torcida. Com três gols e uma grande atuação, o camisa 14 do time carioca foi o destaque da partida. Arias (dois gols) completou o placar elástico.

A equipe do técnico Fernando Diniz se mantém com 100% de aproveitamento e lidera a chave de forma isolada com nove pontos. O River Plate encerra a terceira rodada do Grupo D com apenas uma vitória.

A quarta rodada acontece somente no final deste mês. No dia 25, o Fluminense volta a campo e enfrenta o The Strongest no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz. Já o River Plate realiza o seu quarto confronto da fase de grupos da competição diante do Sporting Cristal em Lima, no Peru.

Já no final de semana, a equipe do técnico Fernando Diniz vira a chave e volta a pensar no Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe busca a reabilitação no torneio enfrentando o Vasco, no clássico carioca da rodada, no Maracanã.

O primeiro tempo mostrou duas equipes preocupadas em estudar o adversário e o que se viu na primeira metade de jogo foi uma partida bastante catimbada. O juiz uruguaio Esteban Ostojich teve trabalho para controlar o ânimo dos atletas que a todo momento cercavam a arbitragem para levar algum tipo de vantagem.

O Fluminense encontrou dificuldade para tocar a bola e criar triangulações. Apesar da boa marcação argentina, a boa fase de Cano acabou fazendo a diferença. Ele recebeu passe de Keno pela esquerda, se livrou de três marcadores ao entrar na área, e finalizou no ângulo de Armani para fazer Fluminense 1 a 0 aos 29 minutos.

O River Plate não demorou a dar a resposta, e num vacilo de Arias, que voltou para fazer a cobertura em sua defesa, De la Cruz conseguiu tocar a bola para Beltrán entrar na pequena área e deixar tudo igual, aos 38 minutos.

No segundo tempo, o Fluminense entrou mais focado em jogar e logo voltou a comandar o placar. Ganso deu um belo passe para a entrada de Samuel Xavier pela direita da área argentina. O cruzamento saiu rasteiro e Cano só empurrou para fazer 2 a 1 aos 7 minutos.

Na tentativa de diminuir o domínio do time carioca, o River foi para cima e os espaços começaram a aparecer. Em dois lances na mesma jogada, Cano e Ganso perderam a chance de aumentar a vantagem sobre a equipe argentina. A fim de inibir as ações ofensivas dos donos da casa, o zagueiro González Pires errou a mão, fez uma falta dura no meio-campo e acabou expulso.

Com um homem a mais, o Fluminense quase chegou ao terceiro gol com o artilheiro da noite. Cano escapou em velocidade pelo lado direito, entrou na área do River e acertou a trave do goleiro Armani. De tanto insistir, o time de Fernando Diniz acabou recompensado. Alexsander fez um passe na medida para Arias entrar e bater no canto: 3 a 1 aos 30 minutos.

No final, Cano voltou a balançar a rede. Aos 40 minutos, Arias foi lançado pela ponta direita e fez um cruzamento na medida para o argentino escorar e estabelecer a goleada no Maracanã. Nos acréscimos, John Arias ainda arranjou tempo de fazer mais um e fechar a partida com um implacável 5 a 1.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 5 x 1 RIVER PLATE

FLUMINENSE – Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Marcelo (John Kennedy); André, Alexsander e Ganso; Arias, Cano (Lelê) e Keno (Lima). Técnico: Fernando Diniz.

RIVER PLATE – Armani; Andrés Herrera, González Pires, Mammana (Solari) e Casco; Enzo Pérez (Palavecino), Aliendro e De la Cruz; Nacho Fernández (Roberto Rojas), Barco e Beltrán (Santiago Simón). Técnico: Martín Demichelis

GOLS – Cano, aos 29 e Beltrán, aos 38 miinutos do primeiro tempo. Cano, aos 7 minutos e Arias aos 30 e aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo e André (Fluminense); Enzo Pérez e Beltrán (River Plate).

CARTÃO VERMELHO – González Pires (River Plate).

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

PÚBLICO – 57.605 pagantes.

LOCAL – Estádio Maracanã, no Rio (RJ).