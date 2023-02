Cano faz gol antológico, Fábio salva atrás e Fluminense derrota Vasco no Carioca

O Fluminense pulou para a vice-liderança do Campeonato Carioca ao derrotar o Vasco por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara, com direito a obra-prima de Cano, que fez um gol antológico do meio de campo. O goleiro Fábio também teve atuação de destaque no clássico.

Cano e Fábio são realmente os jogadores que desequilibram no Fluminense. O atacante fez dois gols com chutes de primeira, o último por cobertura e de muito longe. Já o goleiro mostra que ainda está em alto nível mesmo com 42 anos nas costas.

A vitória deixou o Fluminense na vice-liderança, com os mesmos 16 pontos do Botafogo, primeiro colocado. Flamengo, com 14, e Volta Redonda, com 13, fecham o G-4. O Vasco, por sua vez, acabou estacionando em sexto, com 11.

O clássico carioca começou pegado e com zero criatividade, tanto que o árbitro foi distribuindo cartões para conter os ânimos dos jogadores. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, enquanto Fábio foi o único que salvou o Fluminense, que fez 45 minutos bem apáticos sem o meia Ganso, vetado antes do jogo.

O Vasco foi pressionando e criando boas oportunidades de gol. Aos 30 minutos, Gabriel Pec deu para Pedro Raul, que, de cabeça, exigiu grande defesa de Fábio. Alex Teixeira pegou a sobra e jogou na rede pelo lado de fora. O camisa 7 teve uma segunda chance de marcar, mas também errou o alvo.

O lance mais espetacular, no entanto, aconteceu aos 45 minutos, quando Gabriel Pec arriscou de longe. Fábio fez uma defesa sensacional para salvar o Fluminense. Nos acréscimos, os dois se enfrentaram mais uma vez, e o goleiro levou a melhor novamente para levar a igualdade para o intervalo.

A bronca de Fernando Diniz deve ter sido forte no vestiário. O Fluminense voltou com outra postura e abriu o placar aos 20 minutos. Samuel Xavier avançou pela direita e cruzou. A bola chegou em Cano, que acertou um bonito chute de primeira para mandar no fundo das redes.

Passado o bom início do Fluminense, o Vasco voltou a tomar conta da partida, mas só conseguiu comprovar a grande noite de Fábio. Aos 30 minutos, em bela trama de contra-ataque, Eguinaldo acionou Nenê pela direita. O meia chutou cruzado para mais uma grande defesa do goleiro tricolor.

Para segurar a pressão do Fluminense, Fernando Diniz colocou em campo Felipe Melo, que conseguiu apimentar o clássico. O volante trocou até ofensas com o técnico Maurício Barbieri. O camisa 30 não demorou para levar cartão amarelo.

Tudo indicava que o jogo se transformaria em ataque contra defesa no fim, mas Cano resolveu decidir em favor do Fluminense. Aos 46 minutos, a defesa do Vasco saiu jogando errado e entregou a bola para o artilheiro, que pegou de primeira para fazer um golaço. A bola encobriu Léo Jardim e parou no fundo das redes.

O gol acabou com qualquer tipo de reação do Vasco e fez enlouquecer os jogadores e torcedores que comemoraram muito o feito de Cano. Com isso, o Fluminense começa a ganhar corpo na briga pelo título estadual.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 VASCO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga; Martinelli, André e Arthur (Lima); Arias (Felipe Melo), Cano e Keno (Yago Felipe). Técnico: Fernando Diniz.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Barros (Nenê) e Galarza (De Lucca); Alex Teixeira (Erick Marcus), Gabriel Pec (Orellano) e Pedro Raul (Eguinaldo). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Cano, aos 20, e aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

CARTÕES AMARELOS – André, Arias, Cano, Fábio, Felipe Melo e Guga (Fluminense); Gabriel Pec, Galarza e Pedro Raul (Vasco).

RENDA – R$ 2.310.650,00.

PÚBLICO – 54.180 pagantes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro.