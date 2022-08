Esporte Cano diz que jogo com o Corinthians no Maracanã ‘será decisivo’ na Copa do Brasil

Artilheiro do Fluminense na temporada com 31 gols, o argentino German Cano não se ilude com a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians no Brasileirão e vê os duelos da semifinal da Copa do Brasil muito mais difíceis. Prevendo um confronto extremamente duro, o atacante vê o jogo de ida, no Maracanã, como decisivo para as pretensões da equipe.

Cano nunca escondeu sua confiança em disputar um título na temporada e a Copa do Brasil é o caminho mais fácil. Para isso, os tricolores terão de passar pelo rival paulista. Depois de ver a goleada corintiana sobre o Atlético-GO na Neo Química Arena, por 4 a 1, o artilheiro pede para o time investir tudo em casa para jogar em vantagem na volta.

“Ainda temos um jogo muito decisivo no sábado, contra o Coritiba”, não se esquece do jogo do Brasileirão o argentino, para depois avaliar a Copa do Brasil. “Estamos focados em fazer um grande jogo contra um time muito forte. O jogo com o Corinthians no Maracanã vai ser decisivo, é uma final. Vamos trabalhar muito essa semana para fazermos nosso melhor jogo”, afirmou o camisa 14.

Cano já convoca os torcedores para fazer a diferença nesses dois compromissos seguidos no Rio. Em sua visão, a força da arquibancada tem sido um diferencial para a boa fase da equipe, que perdeu somente um vez nas últimas 15 partidas.

“Sabemos que nossa torcida representa muito para nós. Sempre falo que a torcida é um jogador a mais. Eles têm cantado mais o jogo todo e agradeço pelo apoio grande”, disse Cano, que rapidamente caiu nas graças dia tricolores. O Fluminense recebe o Corinthians na quarta-feira, dia 24. A volta está marcada para dia 14 de setembro na Neo Química Arena.