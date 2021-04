Candidato a MVP da temporada, Jokic brilha em vitória do Denver Nuggets na NBA

O Denver Nuggets venceu o Memphis Grizzlies por 120 a 96, na rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA, em mais uma atuação de MVP do sérvio Nikola Jokic. O pivô, um dos maiores favoritos à premiação de melhor jogador, terminou a partida com 24 pontos, 15 rebotes e três roubos de bola em apenas 30 minutos em quadra.

Michael Porter Jr. (31 pontos e sete rebotes) e Aaron Gordon (15 pontos e cinco rebotes) também tiveram bons números pelos Nuggets. Do lado dos Grizzlies, o destaque ficou novamente para Ja Morant. O armador anotou 27 pontos, agarrou seis rebotes e distribuiu seis assistências em 30 minutos.

Os Nuggets conseguiram ser mais regulares que os Grizzlies para buscarem a vitória, tendo vencido o segundo tempo da partida por 72 a 43, além de ter sido melhor no duelo no perímetro (bolas de três pontos) por 11-33 (33,3% de aproveitamento) contra 4-32 (12,5%).

A vitória manteve os Nuggets (40-21) na quarta colocação da Conferência Oeste, cinco jogos abaixo do líder Utah Jazz. Já os Grizzlies (31-29) ficam estacionados na oitava colocação, com 4,5 jogos de vantagem para o New Orleans Pelicans na briga por vaga no torneio “play-in” para os playoffs.

Em Nova York, o Phoenix Suns venceu o New York Knicks por 118 a 110, no ginásio Madison Square Garden, interrompendo uma sequência de nove vitórias consecutivas do time nova-iorquino na temporada regular. Pelo time visitante, Devin Booker foi o cestinha da noite, com 33 pontos. Mikal Bridges contribui com 21 e Chris Paul fechou a partida com 20.

Pelo lado dos Knicks, o armador Derrick Rose saiu do banco de reservas para ser o grande nome da equipe, com 22 pontos. Julius Randle fez 18, enquanto que RJ Barrett e Reggie Bullock fizeram 17 cada.

Os Suns (43-18) voltam a vencer depois de duas derrotas e ocupam a vice-liderança da Conferência Oeste. Os Knicks (34-28), mesmo com o final da série invicta, mantêm a quarta posição no Leste.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 100 x 86 Atlanta Hawks

Orlando Magic 103 x 114 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 121 x 90 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 143 x 146 San Antonio Spurs

New York Knicks 110 x 118 Phoenix Suns

Toronto Raptors 112 x 96 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 102 x 110 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 105 x 104 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 120 x 103 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 120 x 96 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 113 x 106 Dallas Mavericks

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Dallas Mavericks