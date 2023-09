Esporte Canadá supera Espanha na Copa do Mundo de basquete e tira a vaga olímpica do Brasil

A derrota para a Letônia e a eliminação da Copa do Mundo de basquete não foram os únicos golpes sofridos pela seleção brasileira neste domingo. Com a vitória do Canadá sobre a Espanha, o Brasil ficou sem a vaga direta para a Olimpíada de Paris-2024. Sendo assim, terá que buscar a classificação no pré-olímpico.

A Espanha, único adversário que havia vencido o Brasil até este domingo, quando perdeu para a Letônia, fez um jogo acirrado com o Canadá, mas acabou perdendo por 88 a 85. Os espanhóis chegaram a abrir dez pontos de vantagem, mas sofreram a virada nos minutos finais.

Para confirmar a vaga na Olimpíada, a seleção brasileira precisaria contar com derrota dos canadenses, da República Dominicana, que foi superada pela Sérvia por 112 a 79, e de Porto Rica, este levou 73 a 57 da Itália. Como derrotou a Espanha, o Canadá se classificou para Paris-2024, ao lado dos Estados Unidos.

Já o Brasil terá que continuar batalhando para estar em Paris. O torneio pré-olímpico acontecerá no próximo ano, e apenas o campeão conquistará vaga para os Jogos Olímpicos. A seleção brasileira não disputa desde 2014, quando o Rio de Janeiro sediou o evento.

Na Copa do Mundo de basquete, o Brasil estreou vencendo o Irã, perdeu para a Espanha e avançou à segunda fase ao derrotar a Costa do Marfim. Na sequência, conquistou uma vitória surpreendente sobre o Canadá, mas viu o sonho ir acabar com a derrota para a Letônia.

Nas quartas de final, o Canadá enfrentará a Eslovênia, enquanto a Letônia terá pela frente a Alemanha. Os dois outros confrontos são entre Itália e Estados Unidos, e Lituânia e Sérvia.