Campeão olímpico do salto em altura vai a hospital vomitando sangue e deve perder a final

A defesa do título do salto em altura nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 virou um drama para o italiano Gianmarco Tamberi. Sofrendo com crise renal durante as competições na França, ele revelou neste sábado que precisou ir ao pronto-socorro após vomitar sangue duas vezes. Pode perder a decisão agendada para a tarde.

O italiano postou em seu Instagram uma foto dentro de uma ambulância a caminho do hospital, revelando que voltou a sofrer com os problemas clínicos e revelando o temor de não disputar a decisão do salto em altura.

“Já se passaram 10 horas e a cólica renal ainda não acabou. A dor que senti esta manhã, por mais forte que seja, não é nada comparada com o que estou sentindo por dentro. Até mesmo o que era minha última certeza está prestes a desaparecer”, escreveu, preocupado.

“Acabei de ser levado às pressas para o pronto-socorro depois de vomitar sangue duas vezes. Agora vou fazer mais testes para ver o que está acontecendo, mas vou atualizar vocês porque são tantas mensagens que estou recebendo e o amor que estão me demonstrando, ao menos merece uma resposta.”

A vaga na final do salto em altura na Olimpíada de Paris-2024 é especial para o italiano Gianmarco Tamberi. Afinal, o medalhista de ouro em Tóquio, em 2021, quase ficou fora por causa de uma crise renal nos últimos dias. Tamberi desembarcaria em Paris na segunda-feira, mas precisou ser hospitalizado às pressas depois de apresentar uma

Depois de ser internado por causa de crise renal antes das eliminatórias, ao revelar “dor aguda na lateral do corpo e febre”, Tamberi mostrou superação ao passar fácil dos 2,2m e dos 2,24m, mas não conseguiu saltar o 2,27m, mesmo assim, terminou entre os 12 melhores e garantiu presença na final. Ele queria, a todo custo, competir na França. “Eu temia tudo para este dia, exceto viver um pesadelo.”