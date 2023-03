Campeão mundial com a França em 1998 celebra lesão de Neymar: ‘Feliz pelo PSG’

O brasileiro Neymar ganhou mais um desafeto no futebol nesta segunda-feira. Em participação no programa Rothen S’enflamme, da RMC, o ex-atacante francês Christoppe Dugarry, campeão do mundo em 1998, comemorou a lesão do atacante, que passará por cirurgia no tornozelo direito e ficará afastado do Paris Saint-Germain por até quatro meses.

Questionado sobre o desfalque do brasileiro, Dugarry surpreendeu com sua resposta desrespeitosa com um companheiro de profissão. “Estou muito feliz pelo PSG que Neymar esteja lesionado”, disse o ex-jogador. “Não consigo mais vê-lo. Não consigo mais fazer isso. Acho ele insuportável em seus dribles, em sua atitude. Não quero vê-lo mais no campo. Isso me cansa”, disparou.

Dugarry explicou que outro motivo para sua “felicidade” é a possibilidade de o técnico Christophe Galtier poder manter a escalação que deu certo nos últimos jogos, com vitórias contra Olympique de Marselha e Nantes. Sem Neymar, o PSG fez sete gols e mostrou mais força defensiva na visão do ex-atacante.

“Acho que é uma chance incrível para Christophe Galtier. Em um ponto, ele teria que ter a coragem de tirar o Neymar, era a única solução”, afirmou. “Esse time está muito mais equilibrado com cinco atrás, com três meio-campistas e Mbappé e Messi na frente”, disse. “Esse time (com Neymar) não é capaz de ter controle porque quando a bola é perdida, os três atacantes não defendem e ficam em perigo. Eles concedem muitas chances.”

Apesar disso, Dugarry admitiu que não vê um atacante à altura de Neymar no elenco. “O problema é que não há muitas opções atrás de Neymar. Ekitike mostra que no momento não está no mesmo nível. Os outros jogadores ofensivos são medianos. O PSG ainda está perseguindo sua força de trabalho que é mal equilibrada e que não é boa.”