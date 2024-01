Esporte Campeão do UFC, Poatan diz que ex-namorada o agrediu e revela motivo do fim: ‘Ela era casada’

Atual campeão dos meio-pesados do UFC, o brasileiro Alex Poatan entrou em um debate público com sua ex-namorada, a alemã Merle Christine, ao afirmar que decidiu terminar o relacionamento depois de descobrir que ela era casada com outro homem. A declaração foi dada em entrevista ao canal do YouTube Full Send MMA e provocou respostas de Christine nas redes sociais, que desmentiu a afirmação. Poatan rebateu e ainda disse ter sido agredido pela ex.

O assunto sobre o namoro foi levantado no momento em que o entrevistador falava com o lutador brasileiro sobre “ser mais aberto com os fãs”, citando uma explicação sobre o término como oportunidade para adotar tal conduta. “É um pouco difícil de falar. Para mim, eu já deletei essa pessoa da minha vida e gostaria de pedir aos meus fãs que deletassem ela da vida de vocês. Foi uma pessoa que eu acreditei, coloquei dentro da minha casa, junto da minha família e, no final de tudo, descobri que ela era casada”, responde Poatan.

Depois da repercussão da declaração, o campeão do UFC fez uma publicação em seu Instagram, na qual disse estar em contato com o ex-marido de Merle e exibiu prints de conversas dela com “duas pessoas diferentes” no mesmo momento. “A Merle acha que vai conseguir manipular vocês. Estou há alguns dias conversando com o ex-marido dela e hoje eu sei do que ela é capaz. Essa é uma conversa de amor com duas pessoas diferentes no mesmo dia e mesma hora. Ela me agrediu achando que eu ia revidar. Mas eu não sou burro de fazer isso. Tenho vídeo dela me agredindo. Como ela não conseguiu o que queria, está tentando sujar o meu nome.”

A publicação do brasileiro veio após a ex-namorada se defender nas redes sociais. Ela confirma que foi casada, mas diz ter se separado antes de começar a se relacionar com Poatan. Também afirma que o término do relacionamento foi uma iniciativa dela, não do lutador, e que prefere não dar mais detalhes sobre a situação.

“Homens magoados tentam mesmo inventar qualquer coisa. É claro que eu já fui casada no passado (Alex também foi), mas eu me separei antes de começar um relacionamento com o Alex. Vocês todos são tão estúpidos de pensar que eu, tendo um marido, me relacionaria com uma pessoa conhecida? Risos. Aliás, eu terminei com Alex, e, se eu for começar a falar sobre os motivos, isso não vai terminar bem”, escreveu Merle.