Esporte Campeão do Rio Open, Alcaraz vira Top 20 no ranking; Djokovic tem topo ameaçado

O jovem espanhol Carlos Alcaraz é o grande destaque do ranking mundial da ATP divulgado nesta segunda-feira. O garoto de 18 anos conquistou o Rio Open, no domingo, e garantiu a inédita presença no Top 20 do tênis, ainda encabeçado pelo sérvio Novak Djokovic, seriamente ameaçado de perder o reinado.

Ao desbancar o argentino Diego Schwartzman no Brasil, erguendo seu segundo troféu no circuito (venceu o outro em Umag, na Croácia), Alcaraz ganhou nove posições na lista divulgada nesta segunda-feira e se consolidou como um dos jovens talentos do tênis mundial.

“Espetacular. É a palavra que definiria todo o carinho e apoio que recebi do público durante toda a semana desde a minha primeira partida até a última. Não esperava o ambiente e o público tão envolvido comigo. Não tenho palavras para agradecer”, afirmou Alcaraz após conquistar o Rio Open no domingo.

Thiago Monteiro, eliminado nas oitavas do Rio Open pelo italiano Matteo Berrettini, é o melhor brasileiro na relação. Ele perdeu uma posição no ranking e agora aparece no 107° posto.

Sem conseguir defender o título do Aberto da Austrália por causa da polêmica da não vacinação contra a covid-19, o sérvio Novak Djokovic viu sua diferença para o russo Daniil Medvedev cair para somente 440 pontos. Ele pode perder seu reinado após mais de 350 semanas no topo já na próxima semana, caso o rival conquiste o Torneio de Acapulco, no México.

Há outras possibilidades para Medvedev ser o líder do ranking: ficar com o vice no México e o sérvio não conquistar o título em Dubai ou se ambos forem eliminados na semifinal nos respectivos torneios.

Djokovic já prevê a perda da liderança. “Eu sei que está perto, está em suas mãos. Acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Ele (Medvedev) merece. Se ele conseguir esta semana, serei o primeiro a parabenizá-lo”, disse Djokovic.

Medvedev seria o terceiro russo da história a alcançar o topo do ranking da ATP. Antes, apenas Yevgeny Kafelnikov (1999) e Marat Safin (2000-2001) conseguiram o feito.

Confira o ranking:

1° – Novak Djokovic (Sérvia) 8.875 pontos

2° – Daniil Medvedev (Rússia) 8.435

3° – Alexander Zverev (Alemanha) 7.515

4° – Stefanos Tsitsipas (Grécia) 6.565

5° – Rafael Nadal (Espanha) 6.515

6° – Matteo Berrettini (Itália) 4.928

7° – Andrey Rublev (Rússia) 4.590

8° – Casper Ruud (Noruega) 3.975

9° – Félix Auger-Aliassime (Canadá) 3.883

10° – Jannik Sinner (Itália) 3.429

11° – Hubert Hurkacz (Polônia) 3.333

12° – Cameron Norrie (Reino Unido) 3.070

13° – Diego Schwartzman (Argentina) 2.865

14° – Denis Shapovalov (Canadá) 2.863

15° – Roberto Bautista (Espanha) 2.585

16° – Taylor Fritz (Estados Unidos) 2.265

17° – Pablo Carreño Busta (Espanha) 2.181

18° – Reilly Opelka (Estados Unidos) 2.156

19° – Nikoloz Basilashvili (Geórgia) 2.156

20° – Carlos Alcaraz (Espanha) 2.061

107° – Thiago Monteiro (Brasil) 630