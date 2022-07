Campeão do 1º turno, Cruzeiro vence Novorizontino e segue 100% em casa na Série B

Apesar de já ter confirmado o título simbólico do primeiro turno, o Cruzeiro voltou a brilhar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em um dos jogos que fechou as disputas da 18ª rodada, o time mineiro manteve os 100% de aproveitamento nos jogos em casa, ao vencer o Novorizontino, pelo placar de 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Ao todo, foram oito vitórias como mandante até o momento, o Cruzeiro segue isolado na liderança com 41 pontos, seguindo firme e forte na batalha para voltar para à elite nacional em 2023. Nesta semana, porém, vinha de uma eliminação para o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, o que poderia pesar, pelo menos, em termos psicológicos. Já o Novorizontino aparece na 11ª colocação com 23 pontos e está quatro pontos na frente da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado desde o início, com os times buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar do Novorizontino ter criado as melhores chances nos primeiros minutos, foi o Cruzeiro quem abriu o placar. Aos 20 minutos, em um lance polêmico, depois de um cruzamento, Adriano apareceu no segundo pau e testou para o fundo das redes.

O gol ainda foi analisado pelo VAR antes de ser confirmado, por conta de um suposto impedimento no lance. Depois disso, o ritmo da partida caiu um pouco, já que o Cruzeiro não voltou a ameaçar o gol adversário na reta final do primeiro tempo e o Novorizontino até chegou, mas sem muito perigo.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro começou melhor e teve duas chances de ampliar o placar. Em um contra-ataque rápido, porém, aos 28 minutos, o Novorizontino deixou tudo igual. Quirino recebeu um lançamento longo, invadiu a área e chutou forte, sem chances para o goleiro Rafael Cabral que só viu a bola morrer no fundo das redes.

A partir daí, os times foram para o tudo ou nada em busca da vitória. Depois de muito tentar, o Cruzeiro chegou ao objetivo aos 38 minutos. Rafa Silva recebeu pela direita e chutou cruzado. A bola ainda desviou na defesa, enganando o goleiro Lucas Frigeri. Nos minutos finais, os donos da casa apenas controlaram a vitória e o placar terminou mesmo em 2 a 1.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (20) para a disputa da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fora de casa, o Cruzeiro visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19h. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Novorizontino recebe o Operário, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 NOVORIZONTINO

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Oliveira e Eduardo Brock; Pais, Adriano (Daniel Júnior), Neto Moura (Pedro Castro), Machado e Bidu; Luvannor (Vitor Leque) e Edu (Rafa Silva). Técnico: Paulo Pezzolano.

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho (Romário); Léo Baiano (Barba), Gustavo Bochecha (Rômulo) e Danielzinho (Jhony Douglas); Bruno Costa, Ronaldo (Quirino) e Douglas Baggio. Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS – Adriano, aos 20 minutos do primeiro tempo. Quirino, aos 28 e Rafa silva aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Zé Ivaldo, Geovane e Neto Moura (Cruzeiro) e Danielzinho (Novorizontino).

RENDA – R$ 1.453.852,00.

PÚBLICO – 46.890 pagantes.

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).