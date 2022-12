Campeão com a Alemanha em 2014, Özil pede respeito a CR7: ‘Um dos maiores’

Campeão mundial com a Alemanha em 2014, Özil entrou na polêmica sobre Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro nos tempos de Real Madrid. O meia, que atua no Istanbul Basaksehir, saiu em defesa do craque português sobre as críticas recebidas pelo astro durante a Copa do Mundo e pediu mais respeito à carreira de “um dos maiores do esporte”.

“Todo fã de futebol deveria ficar feliz de vê-lo jogando em alto nível por 20 anos. Não acho que ninguém da nova geração poderá igualar os números dele. Ele estará para sempre na sua própria categoria. Todos deveriam mostrar mais respeito por um dos maiores atletas da história do esporte”, disse Özil nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo vem ganhando os holofotes ao ser colocado na reserva, pela primeira vez na história de Portugal, em uma Copa do Mundo. O craque chegou a entrar em conflito com o treinador, o que levantou um boato sobre a possibilidade do atacante deixar a delegação portuguesa.

Federação, treinador e o próprio Cristiano Ronaldo precisaram comentar sobre o caso e negar a possibilidade do astro deixar a equipe. O técnico Fernando Santos tentou colocar um ponto final na polêmica, mas o nome de Cristiano Ronaldo é sempre levantado nas coletivas de imprensa.

O atacante chegou ainda a ser colocado no banco de reservas por torcedores que participaram de uma pesquisa da imprensa portuguesa. No entanto, o que se viu no estádio, na vitória por 6 a 1 sobre a Suíça, foi uma torcida angustiada para Cristiano Ronaldo entrar em campo.

“Eu realmente não entendo de onde vem toda essa constante negatividade da imprensa sobre Cristiano. A mídia está tentando conseguir acessos, e especialistas que não têm mais uma carreira só querem ganhar atenção com o grande nome dele e fazer ele parecer mal. Ele fará 38 anos em breve – então qual a surpresa por ele não marcar mais 50 gols em uma temporada?”, finalizou Özil.

Cristiano Ronaldo deve seguir na reserva diante do Marrocos, neste sábado, às 12h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com oito gols em Mundiais, ele tenta alcançar a marca de Eusébio, que tem nove.