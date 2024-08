Campeã de xadrez é suspensa após envenenar tabuleiro de rival e pode pegar 3 anos de prisão

A campeã de xadrez russa Amina Abakarova foi suspensa após envenenar o tabuleiro de Umayganat Osmanova, sua rival de longa data. A enxadrista de 43 anos espalhou mercúrio nas peças da oponente momentos antes de um confronto entre as duas. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o incidente foi relatado à polícia e a competidora foi detida. Ela pode pegar até três anos de prisão se for considerada culpada.

A ação de Abakarova foi flagrada pelas câmeras de segurança do local onde a partida seria realizada, em Makhachkala, no sul da Rússia, na sexta-feira, 1. Nas imagens, é possível ver a competidora entrando no salão e se aproximando da mesa da oponente enquanto tira da bolsa algo semelhante a um frasco, espalhando o conteúdo nas peças da rival. De acordo com a publicação, Osmanova sentiu “fortes tonturas e náuseas” logo após o início do jogo e precisou de atenção médica.

“Temos provas em vídeo mostrando que uma das jogadoras do campeonato de xadrez do Daguestão, Amina Abakarova, da cidade de Makhachkala, aplicou uma substância não identificada, que mais tarde revelou conter mercúrio, na mesa onde Umayganat Osmanova, da cidade de Kaspiisk, jogaria contra ela”, disse Sazhid Sazhidov, presidente da República Russa do Daguestão para cultura física e esportes.

Um juiz do torneio relatou o incidente à polícia, apresentando as imagens das câmeras de segurança. Abakarova teria dito a outros competidores que agiu para “se vingar de coisas desagradáveis” que Osmanova disse sobre a sua família “pelas costas”. Ela também teria admitido que ato foi motivado apenas por “hostilidade pessoal” e para “assustar” a rival. Apesar do susto, Osmanova continuou no torneio e conquistou uma das primeiras colocações, de acordo com relatos da imprensa da Rússia.

Alexander Tkachyov, diretor executivo da Federação Russa de Xadrez, disse à agência de notícias local Tass que a organização estava considerando banir Abakarova para sempre. “Estamos aguardando a investigação dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei”, disse o Sr. Tkachyov. “Se o outro jogador de xadrez for considerado culpado, nossa reação será dura, possivelmente uma proibição vitalícia. Não temos dúvidas de que os órgãos responsáveis pela aplicação da lei chegarão ao fundo do incidente e desejamos à jogadora ferida uma rápida recuperação e que ela volte ao tabuleiro de xadrez o mais rápido possível.”

Sazhida Sazhidova, ministra do esporte russa, disse estar “perplexa” com o caso envolvendo Abarakova. “Como muitos outros, estou perplexo com o que aconteceu, e os motivos de uma competidora tão experiente como Amina Abakarova são incompreensíveis”, comentou. “As ações que ela tomou poderiam ter levado a um resultado muito trágico, ameaçando as vidas de todos que estavam presentes, incluindo ela mesma. Agora ela deve responder pelo que fez perante a lei.”