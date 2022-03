Camisa 1 Futebol entrega uniformes do ano para 150 alunos

O trabalho é desenvolvido com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e as atividades são realizadas no Campo do Laranja

Kits foram distribuídos nesta quinta-feira, na sede do projeto – Foto: Divulgação

O projeto social Camisa 1 Futebol, de Americana, entregou na noite de ontem os kits de uniformes de 2022 para seus 150 alunos. O material tem camiseta, calção, meião, agasalho e chuteiras.

O idealizador e administrador do projeto, Vander Batistella, agradeceu às empresas parceiras e aos pais dos alunos, que ajudam nos trabalhos.

“Montamos uma estrutura especial para a divulgação dos novos uniformes.

Agradecemos às empresas apoiadoras que contribuem para que o projeto continue em alto nível, juntamente com o trabalho de toda a equipe. Importante ressaltar também a participação massiva dos pais, que fortalecem nossas ideias”, destacou Vander.

O trabalho é desenvolvido com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo e as atividades são realizadas no Campo do Laranja, no Jardim São Paulo, espaço que está sob concessão para o projeto desde 2020 e recebeu obras de revitalização recentemente.