Esporte Camavinga rompe ligamento do joelho em treino da França e vira nova preocupação do Real Madrid

A atual Data Fifa vem causando preocupações no Real Madrid. Logo nos primeiros dias deste período em que os jogadores são liberados para defender suas seleções, o clube espanhol já viu dois dos seus principais atletas sofrerem lesões. Vinicius Júnior deixou mais cedo a partida da seleção brasileira na noite de quinta-feira. Agora o volante Eduardo Camavinga rompeu os ligamentos do joelho durante um treino com a equipe da França.

De acordo com o Real, o meio-campista rompeu ligamentos do joelho direito em treinamento realizado há dois dias, em preparação da seleção francesa para seus dois jogos nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. O clube não informou o prazo para a recuperação do jogador francês.

O atleta de apenas 21 anos vem se tornando peça-chave no time de Carlo Ancelotti, atuando tanto como volante quanto como lateral-esquerdo. Camavinga vinha sendo titular nas partidas mais decisivas do Real, incluindo os quatro jogos da Liga dos Campeões que o time já disputou nesta temporada.

O time de Madri já tinha as baixas do goleiro Courtois Thibaut e do zagueiro brasileiro Éder Militão, ambos por lesão, nesta temporada. Agora também se preocupa com Vinicius Júnior, que deixou o jogo do Brasil com a Colômbia logo aos 25 minutos do primeiro tempo, na noite de quinta, em Barranquilla.

O atacante brasileiro deixou o jogo mais cedo devido a dores na coxa esquerda. O departamento médico da seleção trabalha para tentar contar com o jogador para a importante partida com a Argentina, na terça-feira. A segunda derrota seguida do Brasil nas Eliminatórias derrubou a equipe de Fernando Diniz para a quinta colocação da tabela.