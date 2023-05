Calleri treina com o grupo e deve reforçar São Paulo contra o Internacional

Depois de voltar ao CT da Barra Funda na quinta-feira e realizar um trabalho de preparação física no gramado, o atacante Calleri, recuperado de um quadro de dengue, treinou normalmente com o grupo do São Paulo nesta sexta-feira. Com isso, deve estar à disposição do treinador Dorival Júnior para o duelo de domingo, com o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão. Os dois times se enfrentam a partir das 16 horas, no Morumbi.

Calleri foi diagnosticado com dengue antes da vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, na rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois disso, não teve condições de atuar também nos empates com Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e com Tolima, pela Copa Sul-Americana. Autor de quatro gols em 12 jogos, o argentino pode retornar já como titular diante do Inter.

Ao longo da semana, a possível ausência do volante Gabriel Neves também preocupou Dorival. O uruguaio sentiu dores no tornozelo durante a partida contra o Tolima, na terça-feira, mas passou por exames e não teve nenhuma lesão diagnosticada, por isso treinou sem restrições já na quinta-feira.

De qualquer forma, o departamento médico são-paulino continua cheio, com Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), David (trauma no joelho direito) e Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda).