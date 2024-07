Calleri sente desconforto muscular e desfalca o São Paulo diante do Juventude; Liziero viaja

Sem contar com quatro titulares, o São Paulo finalizou os trabalhos no CT da Barra Funda e viajou, neste sábado, para Brasília, onde faz o confronto com o Juventude, no Mané Garrincha, neste domingo, às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Luis Zubeldía terá importantes desfalques no duelo com a equipe gaúcha. O atacante Calleri, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última quarta-feira, não viajou, assim como o volante Alisson, que passou por cirurgia após sofrer uma fratura no tornozelo direito na mesma partida. Já os laterais Igor Vinicius e Welington cumprem suspensão.

Por outro lado, velhos conhecidos da torcida estão à disposição após longo período sem vestir a camisa tricolor e podem ir a campo. Recuperado de uma fratura na fíbula esquerda, o experiente Rafinha, de 38 anos, deve ganhar nova chance como titular na lateral-direita. Desde que se machucou na derrota por 2 a 1 para o Talleres (ARG), em 4 de abril, ele só atuou por 10 minutos no revés diante do Atlético-MG.

Outra opção para Zubeldía é o volante Liziero, 26 anos, relacionado pela primeira vez desde que retornou do empréstimo ao Yverdon, da Suíça. Seu último jogo pelo São Paulo foi diante da Portuguesa, em janeiro de 2023, pelo Campeonato Paulista. Ele deverá começar no banco de reservas, já que Luiz Gustavo retorna de suspensão, assim como o zagueiro Alan Franco. O jovem lateral-esquerdo Patryck Lanza, ausente nas últimas três partidas, e o atacante André Silva também devem figurar entre os 11 iniciais.

Recém-contratado pelo Juventude, o técnico Jair Ventura deverá manter, em sua estreia, a base que vinha sendo utilizada por Roger Machado, que acertou sua ida ao Internacional. O meio-campista Jadson cumpre suspensão e o goleiro Gabriel é dúvida. Poupados no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, o atacante Gilberto e o lateral João Lucas retornam ao time.

Com uma sequência de cinco vitórias nas últimas seis partidas do Brasileiro, o São Paulo soma 30 pontos e segue à caça dos líderes. Já o Juventude tem 20 pontos e ocupa o meio da tabela.