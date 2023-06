Calleri reclama de dor nas costas e vira preocupação no São Paulo

Perto de iniciar uma nova maratona de jogos, por três competições diferentes, o técnico Dorival Junior ganhou mais uma preocupação por questões físicas no São Paulo. O atacante Jonathan Calleri deixou o gramado do Morumbi, na noite desta terça-feira, com dores nas costas, após partida da Copa sul-americana.

“Estou preocupado, porque senti uma dor estranha. Mas vou fazer de tudo para tentar estar no sábado e ajudar o time de onde for”, disse Calleri, em entrevista à ESPN argentina. O argentino entrou apenas no segundo tempo porque Dorival poupou mais de meio time na etapa inicial – o São Paulo entrou em campo já classificado para o mata-mata do torneio sul-americano.

Calleri teve desempenho discreto na vitória do seu time sobre o Tigre por 2 a 0, nesta rodada final da fase de grupos da Sul-Americana. Em um dos lances, ele chegou a mandar a bola para as redes com um toque de braço, mas o VAR anulou o gol.

Além do atacante, o meia Pablo Maia pode virar uma nova preocupação para o departamento médico do clube. Ele sofreu uma falta dura ainda no primeiro tempo e saiu de campo chorando. Chegou a fazer exames ainda na noite de terça, mas sem confirmação de fratura no tornozelo esquerdo.

Tanto Calleri quando Pablo Maia serão reavaliados pelos médicos do clube nesta quarta, na reapresentação do elenco são-paulino. Se a nova avaliação detectar lesões, Dorival terá duas baixas importantes para uma sequência dura de jogos, a começar pelo Fluminense, no sábado, no Morumbi.

Dos próximos cinco jogos da equipe, três serão clássicos, incluindo os jogos de ida e volta com o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nos dias 5 e 13 de julho. Pelo Brasileirão, receberá o Santos, no dia 16.