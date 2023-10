Calleri marca duas vezes e São Paulo bate o Corinthians de virada no Morumbi pelo Brasileirão

Calleri marcou duas vezes para os donos da casa, ainda no primeiro tempo - Foto: Paulo Pinto_Saopaulofc.net

O torcedor do São Paulo continua comemorando. Depois de o time conquistar a inédita Copa do Brasil, no domingo passado, e derrotar o Coritiba no meio da semana, a equipe tricolor venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, em clássico disputado neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Calleri marcou duas vezes para os donos da casa, ainda no primeiro tempo, após Angel Romero abrir o placar no início da partida.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 34 pontos, ficando a nove da zona de rebaixamento, e pulando momentaneamente para a 10ª posição. O time de Dorival Júnior, que já está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores, volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Vasco, fora de casa.

Já o Corinthians estaciona nos 30 pontos, na 12ª colocação, e continua ameaçado pelo rebaixamento. O time do Parque São Jorge recebe o Flamengo, na próxima rodada, também no sábado. Antes, o time corintiano duela com o Fortaleza na terça-feira, na capital cearense, pelo jogo de volta da semifinais da Copa Sul-Americana. Uma vitória simples garante os paulistas na decisão continental.

Com Mano Menezes suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido ainda quando comandava o Internacional, o auxiliar técnico Sidnei Lobo foi quem esteve à beira do gramado pelo lado corintiano. As novidades se estenderam também à equipe alvinegra, que entrou com um time misto, de olho na partida com o Fortaleza, e por causa dos desfalques de Fagner, Moscardo e Yuri Alberto. Romero, um dos escolhidos para entrar no time titular, abriu o placar logo aos dois minutos, acertando o canto do goleiro Rafael com um bom chute de fora da área.

Empurrado pela torcida, que mais uma vez compareceu em ótimo público no Morumbi, o São Paulo começou a pressionar o Corinthians. O time alvinegro demonstrou mais organização do que em outros jogos, mas foi ficando acuado com o decorrer do tempo, cedendo chances perigosas. Aos 39, após o terceiro escanteio seguido, Calleri escorou chute forte de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual.

Desnorteado, o Corinthians sucumbiu à pressão tricolor ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, Calleri tocou de primeira para Alisson e recebeu de volta, na entrada da pequena área, após lindo corta-luz de Nestor. O argentino bateu sem chances e virou a partida para os donos da casa, em um lindo gol coletivo da equipe são-paulina.

Parecendo estar satisfeito com o que via em campo, Dorival Júnior passou boa parte da partida sentado no banco de reservas. Diferentemente de Sidnei Lobo, que movimentava de um lado para o outro dando instruções aos jogadores do Corinthians. Mesmo à frente do placar, o São Paulo continuou tendo mais volume do que o rival e criando as melhores oportunidades na segunda etapa, obrigando Cássio a fazer defesas importantes. Destaque para atuação de Alisson, que foi quem mais se desdobrou no meio-campo são-paulino.

O Corinthians melhorou após as entradas Wesley e Guilherme Biro, que oxigenaram o ataque corintiano e passaram a incomodar a defesa do São Paulo. A equipe tricolor reforçou a marcação e começou a apostar nos contra-ataques. O time corintiano encontrou dificuldades para entrar na área e apostou nas jogadas áreas, mas a zaga formada por Beraldo e Diego Costa foi soberana pelo alto até o minuto final da partida.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Wellington Rato (James Rodríguez) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas (Juan) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

CORINTHIANS – Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Maycon, Cantillo (Renato Augusto), Giuliano (Roni), Gustavo Mosquito (Pedro) e Ángel Romero (Wesley); Felipe Augusto (Guilherme Biro). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar técnico).

GOLS – Ángel Romero, aos 2, e Calleri, aos 39 e aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wellington Rato, Calleri, Beraldo, Rafinha e Gabriel Neves (São Paulo); Ángel Romero e Gustavo Mosquito (Corinthians).

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP-Fifa).

RENDA – R$ 4.165.846,00.

PÚBLICO – 56.735 torcedores.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).