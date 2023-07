Calleri, Luciano e Alan Franco desfalcam o São Paulo contra o Red Bull Bragantino

O São Paulo terá desfalques importantes para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16 horas, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Calleri, Luciano e Alan Franco saíram de campo na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, com problemas médicos e são ausências certas para o jogo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Com dores nas costas desde a vitória por 2 a 0 contra o Tigres na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Calleri fez um trabalho intensivo para jogar 45 minutos contra o Palmeiras, mas saiu de campo no intervalo ainda sentindo o problema. De olho no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, ele será poupado neste domingo.

O zagueiro Alan Franco, com dores na perna direita, e o atacante Luciano, que sentiu a panturrilha direita, completam a lista de destaques do técnico Dorival Júnior. Ambos estão melhores, mas ainda sem condições após passarem o sábado apenas fazendo tratamento. Por outro lado, Michel Araújo voltou a treinar com bola e pode ser relacionado. Alexandre Pato, contratado recentemente, também vive a expectativa de voltar para o banco de reservas.

Diego Costa, que voltou a campo contra o Palmeiras após uma longa recuperação da sua cirurgia no joelho esquerdo, deve ganhar uma sequência neste domingo. O zagueiro, inclusive, falou sobre a expectativa para o jogo com o Red Bull Bragantino. “Vai ser um jogo muito difícil, mas também uma oportunidade boa para saltarmos na tabela, estarmos perto das primeiras colocações. Estamos focados para buscar a vitória”.

Para o jogo em Bragança Paulista, Dorival Júnior deve escalar Marcos Paulo e Juan no ataque, com Arboleda e Diego Costa como zagueiros. Com 21 pontos, o São Paulo começa a 14ª rodada na sétima posição do Campeonato Brasileiro, de olho no G-4.