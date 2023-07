Calleri continua tratamento de dores nas costas, perde treino e deve desfalcar o São Paulo

Dorival Júnior dificilmente escala jogador que não tenha realizado ao menos um trabalho com o elenco ao longo da semana. Nesta sexta-feira, na última atividade do time para o duelo com o Fluminense, nesta sábado, no Morumbi, pelo Brasileiro, o artilheiro Calleri mais uma vez desfalcou o time e deve ser baixa contra os cariocas.

Calleri estava no banco de reservas diante do Tigre, terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Ele entrou no decorrer do segundo tempo e acabou “sentindo uma dor estranha e preocupante”, como revelou ao apito final. Ao mesmo tempo em que estava ressabiado com a lesão, o camisa 9 jurava se esforçar para encarar o Fluminense.

Ainda na quarta-feira, iniciou os trabalhos de recuperação no REFFIS do São Paulo. Mas não houve evolução no quadro clínico e ele tem tudo para ser preservado para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Palmeiras, também no Morumbi.

Ainda com Erison em recuperação, Dorival Júnior pode utilizar um ataque diferente em partida que colocaria a equipe novamente próxima do G-4 do Brasileirão, com Juan e Luciano. Apesar de figurar no 11º posto, com 18 pontos, são somente três de distância do Fluminense, quinto com 21. Em quarto, o Palmeiras tem 22.

Se Calleri é ausência quase certa para este sábado, Rodrigo Nestor deve estar entre os escolhidos para formar o meio-campo são-paulino. O volante está plenamente recuperado das dores na perna direita após levar uma entrada desleal na terça-feira e trabalhou sem riscos. Welington pode entrar na lateral-esquerda com a impossibilidade de Caio Paulista atuar por pertencer ao Fluminense.