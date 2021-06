Calheiros faz apelo a jogadores da seleção para que não disputem a Copa América

O relator da CPI da covid-19, senador Renan Calheiros (MDB-AL), enviou uma carta aos jogadores da seleção brasileira pedindo para que não disputem a Copa América de Futebol no Brasil.

A nota propõe uma reflexão aos atletas e apresenta quatro argumentos contrários à realização do evento no País neste momento. “As razões para a realização da Copa América na iminência de uma terceira onda da pandemia no Brasil não corresponde a opção sanitária mais segura para o povo brasileiro.”

De acordo com o senador, a decisão de não realizar o torneio “não é um ato político, é um gesto de respeito à vida de milhões de famílias enlutadas pela morte e por cicatrizes incuráveis”.

Em seu perfil no twitter, o parlamentar disse que “a seleção é motivo de orgulho. Disputar a Copa pode até gerar troféu. Não disputar, em nome de vidas, significará sua maior conquista”.

Neste domingo, partidos de oposição no Distrito Federal, sindicatos e movimentos sociais organizaram uma carreata contra a realização da Copa América no Brasil. Eles se concentraram na Praça do Buriti, perto da sede do governo distrital, e saíram às 10h30 em direção à Esplanada dos Ministérios.

A carreata reuniu dezenas de carros, com os manifestantes gritando palavras de ordem como “Copa não, vacina sim” e “Fora Bolsonaro”. Eles percorreram a Esplanada com faixas, cartazes e o apoio de um caminhão de som.

No sábado, a Conmebol fez uma reunião por videoconferência que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Novamente, ele manifestou apoio à realização do evento no País. No entanto, há indicativos de que o elenco da seleção brasileira pode se recusar a participar. Líderes da equipe prometeram se pronunciar após o jogo da próxima terça-feira, contra o Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.