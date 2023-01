Calendário olímpico de 2023 tem Copa de futebol feminino e mais mundiais; confira

Mais um ano se inicia e com isso os Jogos Olímpicos estão cada vez mais perto. 2023 será repleto de mundiais e competições classificatórias por ser o ano que antecede a Olimpíada de 2024, disputadas em Paris. Confira os principais eventos que movimentam a temporada esportiva.

CAMPEONATO MUNDIAL DE HANDEBOL MASCULINO

Data: 11 a 29 de janeiro

Onde: Polônia e Suécia

O Brasil abre o ano de 2023 no esporte olímpico disputando o Mundial de handebol masculino. A seleção brasileira busca melhorar seu melhor resultado na história, que foi o nono lugar em 2019. Os brasileiros estão no grupo C ao lado da Suécia, Uruguai e Cabo Verde. O país que conquistar o título se garante nos Jogos Olímpicos de Paris.

ABERTO DA AUSTRÁLIA

Data: 15 a 29 de janeiro

Onde: Austrália

O primeiro Grand Slam da temporada começa no 15º dia de 2023. Um dos primeiros torneios do ano, o Australian Open reunirá, mais uma vez, os melhores tenistas do planeta. Após ficar de fora da edição de 2022, por não estar vacinado, Novak Djokovic é uma das atrações para o torneio. Rafael Nadal, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz e outros também buscarão o título nas qudras australianas.

CIRCUITO MUNDIAL DE SURFE

Data: a partir de 29 de janeiro

Mais uma temporada do Circuito Mundial de surfe terá início. Em 2023, a WSL terá sua fase de classificação com duas etapas no Havaí, duas na Austrália, uma em Portugal, uma em El Salvador, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma na África do Sul e uma na Polinésia Francesa.

Após as 10 etapas, os cinco melhores surfistas do ano se classificam para a etapa final, que será disputada nos Estados Unidos em setembro. O Brasil chega mais uma vez como país a ser vencido. Dono dos últimos três títulos mundiais, a Tempestade Brasileira segue dominando o surfe mundial.

Em 2023, os 10 melhores classificados ao fim da temporada se garantem nos Jogos Olímpicos de Paris. Vale lembrar que cada país só pode levar dois atletas de cada gênero para a Olimpíada.

CAMPEONATO MUNDIAL DE SKATE STREET

Data: 29 de janeiro a 5 de fevereiro

Onde: Sharjah, Emirados Árabes Unidos

Após ter sua primeira participação olímpica em Tóquio, o skate inicia seu segundo ano pré-olímpico com um Mundial em skate street. Entre janeiro e fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos, os melhores atletas do planeta buscam o título e também os pontos para o ranking olímpico.

CAMPEONATO MUNDIAL DE SKATE PARK

Data: 5 a 12 de fevereiro

Onde: Sharjah, Emirados Árabes Unidos

Logo após o fim do Mundial de street, o Mundial de skate park se iniciará, também nos Emirados Árabes Unidos. Durante uma semana, os melhores atletas do planeta buscam o topo do mundo e os pontos para a corrida olímpica de Paris 2024.

CAMPEONATO MUNDIAL DE JUDÔ

Data: 7 a 14 de maio

Onde: Doha, Catar

Depois de quase fechar a temporada de 2022, o Mundial de 2023 de judô volta a ser realizado em seu período do ano habitual. Na última temporada, o Brasil terminou a competição com quatro medalhas, sendo dois ouros com Rafaela Silva e Mayra Aguiar. O torneio realizado no Catar vale pontos para o ranking que dá as vagas para os Jogos Olímpicos de Paris.

Além do Mundial, a temporada terá algumas etapas de Copa do Mundo e de Grand Slam para que os lutadores somam pontos para o ranking mundial e olímpico.

MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA

Data: 20 a 28 de maio

Onde: Durban, na África do Sul

Pela primeira vez na história, o Mundial de tênnis de mesa será jogado na África do Sul. A modalidade volta para o continente africano depois de mais de 60 anos sem um torneio deste porte.

ROLAND GARROS

Data: 28 de maio a 11 de junho

Onde: Paris, na França

O primeiro Grand Slam europeu da temporada reunirá em Paris os melhores tenistas do mundo a partir de 28 de maio. Rafael Nadal segue sendo o atleta a ser superado no saibor sagrado da cidade luz. Já a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do planeta, coloca seu título a prova na capital francesa.

JOGOS MUNDIAIS DE SURFE

Data: 30 de maio a 7 de junho

Onde: El Sunzal/La Bocana, El Salvador

Além da temporada da WSL, maior campeonato de surfe do mundo, a modalidade terá a disputa do Jogos Mundiais, conhecidos como ISA Games, em El Salvador. Os melhores classificados de cada continente ganham uma vaga nominal para os Jogos Olímpicos de Paris. As américas são a exceção desta regra já que o continente usará os Jogos Pan-Americanos de Santiago para a classificação.

WIMBLEDON

Data 3 a 16 de julho

Onde: Londres

Na reta final do verão europeu, Londres abre as portas de Wimblendon para mais uma edição do Grand Slam na grama. No feminino, Elena Rybakina tenta manter o título em 2023. Já entre os homens, Novak Djokovic é o campeão que busca manter o troféu.

CAMPEONATO MUNDIAL DE ESPORTES AQUÁTICOS

Data: 14 a 30 de julho

Onde: Fukuoka, Japão

O Mundo dos esportes aquáticos se reunirá em Fukuoka, no Japão, entre os dias 14 e 30 de julho para a disputa do Mundial de 2023. Além de toda a importância por ser a maior competição da temporada, a edição deste ano ganha ainda mais relevância por conta da classificação olímpica.

A natação vai classificar os três melhores revezamentos de cada uma das provas e o Mundial foi selecionado como evento para obtenção de índice nas provas individuais.

A maratona aquática classifica três atletas no masculino e três no feminino na prova dos 10km. Os dois países que chegarem na final do Pólo Aquático também se garante nos Jogos Olímpicos de Paris e os 12 melhores atletas das provas individuais dos saltos ornamentais garantem classificação para seus países na Olimpíada.

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FEMININO

Data: 20 de julho a 20 de agosto

Onde: Austrália e Nova Zelândia

Após a Argentina conquistar o tricampeonato em 2022 é a vez das mulheres buscarem o título da Copa do Mundo. As melhores seleções do mundo se reúnem na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto, para a competição.

O Brasil busca seu primeiro título da Copa do Mundo feminina, o melhor resultado é o vice-campeonato em 2007. As vagas para a Olimpíada no futebol feminino são conquistadas por meio de competições continentais e a seleção brasileira já está garantida em Paris 2024 por ter conquistado a Copa América.

CAMPEONATO MUNDIAL DE VELA

Data: 10 a 20 de agosto

Onde: Haia, Holanda

Durante 10 dias, os melhores velejadores do mundo se reúnem na Holanda para a disputa do Mundial de vela de 2023. Nele, 107 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris serão distribuídas entre as classes Windsurf, Kiteboarding, Dinghy, Dinghy misto, Skiff e Multihull misto.

CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO

Data: 19 a 27 de agosto

Onde: Budapeste, Hungria

Depois de movimentar as pistas de Oregon, nos Estados Unidos, o Mundial de Atletismo segue para a Europa em 2023. Em agosto, os melhores atletas do mundo estarão em Budapeste para a disputa da competição mais importante da temporada.

A competição tem a chancela para a obtenção de índice olímpico e também vale pontos para o ranking mundial, que é outra forma de classificação para Paris 2024.

Além do mundial, o atletismo seguirá com mais uma temporada da Liga Diamante. Entre maio e setembro de 2023, os melhores atletas nas provas da modalidades irão viajar ao mundo em busca do título.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM VELOCIDADE

Data: 23 a 27 de agosto de 2023

Onde: Duisburg, Alemanha

Os melhores atletas do mundo na canoagem velocidade, incluindo Isaquias Queiroz, estarão na Alemanha em agosto para a disputa do Mundial. A competição é a mais importante do ano e a que mais vai distribuir vagas para a Olimpíada de Paris, nas provas do K1, K2, K4, C1 e C2.

CAMPEONATO MUNDIAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

Data: 23 a 27 de agosto

Onde: Valência, Espanha

Também em agosto acontecerá o Mundial de Ginástica Rítmica, na Espanha. Na competição, além da busca por medalhas, as 14 melhores atletas do individual geral garantem vaga para o seu país nos Jogos Olímpicos de Paris, respeitando as regras de cada comitê nacional para a Olimpíada.

As ginastas também disputam etapas de Copa do Mundo por alguns países pelo mundo, além de competições continentais e nacionais durante o ano de 2023.

COPA DO MUNDO DE BASQUETE MASCULINO

Data: 25 de agosto a 10 de setembro

Onde: Filipinas, Japão e Indonésia

Em 2023 o mundo do basquete terá sua primeira Copa do Mundo dividida em três países. Após Espanha e Argentina surpreenderem o mundo em 2019 e fazerem a final na China, com vitória europeia, as seleções voltam a se encontrar entre agosto e setembro deste ano.

Como aconteceu no ciclo olímpico para Tóquio, a Copa do Mundo será classificatória para a Olimpíada. Os dois melhores países das Américas e da Europa e os melhores da África, Ásia e Oceania confirmam vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

US OPEN

Data: 28 de agosto a 10 de setembro

Onde: Estados Unidos

Fechando a temporada de Grand Slam do tênis mundial, o US Open acontece nas quadras rápidas dos Estados Unidos entre 28 de agosto e 10 de setembro. Em 2023, Carlos Alcaraz busca defender o título de campeão após ter a temporada dos sonhos em 2022. Entre as mulheres, Iga Swiatek, tenista do ano em 2022 no feminino, se coloca a prova mais uma vez.

PRÉ-OLÍMPICOS DE VÔLEI FEMININO

Data: 16 a 24 de setembro

Como aconteceu para a Olimpíada de Tóquio, o vôlei terá sua primeira chance de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris através dos pré-olímpicos. As 24 melhores seleções do ranking mundial de outubro de 2022, excluindo a França que será sede da Olimpíada, e a Rússia, serão distribuídas em três grupos de oito equipes, com sedes a se definir, e as duas melhores de cada se classificam para a Olimpíada de 2024.

Antes da disputa da vaga olímpica, as seleções de vôlei feminino focam suas atenções na Liga das Nações. A partir de 30 de maio, a competição irá abrir a “temporada de seleções” da modalidade. A fase final do tornieo está programada para acontecer entre 12 e 16 de julho nos Estados Unidos.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM

Data: 19 a 24 de setembro

Onde: Lee Valley, Grã Bretanha

Em setembro de 2023 os melhores atletas da canoagem slalom do mundo estarão em Lee Valley para a disputa do Mundial da modalidade. A competição é a principal forma de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, dando um total de 60 vagas. Além dela, os torneios continentais também são uma alternativa de estar na Olimpíada.

CAMPEONATO MUNDIAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Data: 29 de setembro a 8 de outubro

Onde: Antuérpia, Bélgica

Como acontece em todo ano pré-olímpico, o Mundial de Ginástica Artística classifica para a Olimpíada. Em 2023, a competição disputada na Bélgica colocará os oito melhores ginastas do masculino e as 14 melhores do feminino no individual geral em Paris. Além disso, as nove melhores equipes, que não estão já classificadas para a Olimpíada, também se classificam.

PRÉ-OLÍMPICOS DE VÔLEI MASCULINO

Data: 30 de setembro a 8 de outubro

Como aconteceu para a Olimpíada de Tóquio, o vôlei terá sua primeira chance de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris através dos pré-olímpicos. As 24 melhores seleções do ranking mundial de outubro de 2022, excluindo a França que será sede da Olimpíada, e a Rússia, serão distribuídas em três grupos de oito equipes, com sedes a se definir, e as duas melhores de cada se classificam para a Olimpíada de 2024.

Entre junho e julho, a Liga das Nações de vôlei masculino movimenta as equipes pelo mundo. Com a primeira semana de partidas programada para começar no dia 6 de junho e a fase final para a semana do dia 19 de julho, na Polônia, o torneio abre a temporada de seleções.

JOGOS PAN-AMERICANOS

Data: 20 de outubro a 5 de novembro

Onde: Santiago, Chile

Em 2023 acontecerá mais uma edição dos Jogos Pan-Americanos. A “Olimpíada das Américas”, como é popularmente conhecida, acontecerá em Santiago, no Chile, entre 20 de outubro e 5 de novembro. A data, pouco habitual para a competição, se deve por conta das baixas temperaturas na cidade chilena entre junho e julho. A competição distribuí inúmeras vagas para os Jogos Olímpicos levando em conta as regras de cada modalidade.

CAMPEONATO MUNDIAL DE HANDEBOL FEMININO

Data: 30 de novembro a 17 de dezembro

Onde: Dinamarca, Noruega e Suécia

Fechando o ano olímpico, o Mundial de handebol feminino reunirá as melhores seleções do mundo na Dinamarca, Noruega e Suécia. O Brasil busca seguir com mais uma boa campanha na competição. Na edição de 2021, as brasileiras voltaram a figurar dentro do top8 e ficaram com o sexto lugar. A seleção campeã mundial se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris.