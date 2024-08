Calderano volta a perder de francês e Brasil cai na disputa por equipes no tênis de mesa

O Brasil encerrou sua participação no tênis de mesa sem medalha na Olimpíada de Paris-2024. A despedida aconteceu nesta quarta-feira na disputa masculina por equipes. Liderado por Hugo Calderano, o time nacional foi eliminado pela França por 3 a 0, nas quartas de final. Mais uma vez, o maior brasileiro na história da modalidade foi superado por Felix Lebrun, seu algoz na disputa do bronze na chave individual.

O confronto foi o segundo na série melhor de cinco partidas, em que a França levou a melhor pelo placar geral de 3 jogos a 0. Em sua partida, Calderano novamente teve dificuldades para enfrentar o estilo do jovem francês, de apenas 17 anos, e acabou sendo superado por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 11/7, 11/13 e 11/6.

Antes dele, a série foi aberta com a partida de duplas. Os franceses Simon Gauzy e Alexis Lebrun, irmão mais velho de Felix, derrotaram Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy por 3 a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/6.

O jogo que fechou o confronto e decretou a vitória e a classificação francesa contou com Vitor Ishiy e Alexis Lebrun. Em duelo equilibrado, o mesa-tenista da casa venceu por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 9/11, 11/5 e 11/7.

Na disputa feminina por equipes, o Brasil havia sido eliminado pela Coreia do Sul nas oitavas de final, com Bruna Alexandre e as irmãs Bruna e Giulia Takahashi. Nas duplas mistas, o País também caiu nas oitavas, com Vitor Ishiy e Bruna Takahashi.

Na semifinal, a França terá pela frente a poderosa China, país dominante na modalidade na história dos Jogos Olímpicos. Até o momento, os chineses conquistaram as três medalhas de ouro em disputa em Paris-2024, além de uma prata.