Caixa e Corinthians assinam acordo para que torcedor ajude a pagar dívida de arena do clube

A Caixa Econômica Federal, o Corinthians e a Fiel Torcida assinaram nesta sexta-feira, 18, um acordo para que torcedores do clube ajudem a pagar a dívida contraída pelo clube junto ao banco para a construção da Neo Química Arena, na década passada. A dívida hoje é de cerca de R$ 710 milhões, e o clube tem pago ao banco apenas os juros, sem amortizar o valor principal.

Estiveram presentes o presidente da Caixa, Carlos Vieira; o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; o presidente do Corinthians, Augusto Melo; e a diretoria da torcida organizada Gaviões da Fiel.

A Caixa informou que ainda analisará as propostas para viabilizar o pagamento com a ajuda da torcida. Uma conta deve ser criada para que os torcedores façam contribuições via Pix para o pagamento.

Vieira afirmou que o Corinthians deve virar uma página com o acordo, que deve influenciar outros clubes. Ainda de acordo com ele, a Caixa cumpre seu papel ao apoiar esse tipo de acordo.

“Nós trabalhamos para trazer benefício à sociedade brasileira em qualquer área em que a gente atue”, disse Vieira.

Padilha, fazendo menção ao lançamento do programa Acredita, realizado na manhã desta sexta, disse que a Caixa está reafirmando seu papel de banco público ao apoiar o programa e também alternativas para o pagamento da dívida do Corinthians relativa ao estádio.

O ministro também fez menção à atração de investimentos privados para o País. “O Brasil está atraindo R$ 46 bi em investimentos para projetos de transformação ecológica.”