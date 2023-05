Caio Paulista desfalca o São Paulo para duelo com Sport nesta quarta-feira

Com fadiga muscular na coxa, o lateral não viajou com a delegação para a partida da Copa do Brasil

O São Paulo finalizou a sua preparação para o duelo com o Sport nesta terça-feira e o técnico Dorival Júnior vai ter uma importante baixa para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Com fadiga muscular na coxa, o lateral-esquerdo Caio Paulista não viajou com a delegação e desfalca o setor defensivo diante do rival pernambucano.

Preocupado em conseguir um bom resultado na partida desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, Dorival deve lançar mão de Patryck, jogador revelado na base do clube para compor o lado esquerdo.

Com fadiga muscular, lateral Caio Paulista é baixa no São Paulo – Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Na atividade desta manhã, no CT da Barra Funda, o treinador comandou um treino tático e um trabalho técnico em campo reduzido para ajustar a movimentação nos momentos de pressão do adversário e também para aprimorar o passe, com a intenção de agilizar a transição da defesa para o ataque no momento em que o time recuperar a posse de bola.

Dorival aproveitou a atividade para também dar uma atenção especial às finalizações. Ele ainda ensaiou jogadas de bola parada para tentar surpreender o Sport. Já em relação à volta de jogadores entregues ao departamento médico, dois atletas iniciaram a transição física.

O atacante David começa a trabalhar no campo e na academia após se recuperar de um trauma no joelho direito. O zagueiro Ferraresi deu voltas em torno do gramado depois de ter sido submetido a uma cirurgia do ligamento cruzado do joelho direito.