Cafu reconhece dívidas de mansão que irá a leilão, mas nega despejo: ‘Não estou quebrado’

Bicampeão mundial, o ex-lateral-direito Cafu passa por uma série de episódios controversos em sua vida financeira. Na última semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) marcou o leilão da mansão onde ele mora para 6 de setembro pela falta de pagamento de dívidas. No entanto, o capitão do penta nega que será despejado de sua propriedade em meio ao processo ou que esteja “quebrado” financeiramente.

“Fui ajudar um grande empresário aqui de São Paulo. Emprestei a ele a minha imagem, emprestei algumas coisas, e acabou gerando essa dívida por confiar nessa pessoa”, afirmou o ex-jogador, em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record. Ele preferiu, por ora, não revelar o nome do amigo. Em 2022, as dívidas de Cafu eram estimadas em R$ 11 milhões. A maioria dos processos é movido pela Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan.

O imóvel de Cafu é avaliado em R$ 27,4 milhões e está hipotecado como garantia de empréstimo feito pela Capi-Penta International Football Player LTDA, empresa do jogador e de sua ex-mulher, Regina Feliciano, aquela mesma homenageada após a vitória contra a Alemanha na final da Copa de 2002. “Se eu tivesse a estrutura que tenho hoje e as pessoas que tenho ao meu lado, talvez não teria feito as coisas erradas que fiz”, disse, em relação aos investimentos.

“Tenho o problema dessa dívida, vai ser solucionado. Com meu suor, meu trabalho e minha dedicação, nós vamos resolver isso. O mais importante é você saber dar a volta por cima. Nunca deixei o problema ser maior do que eu”, afirmou. O lance mínimo do leilão será de R$ 10 milhões, menos de 50% do valor do imóvel.