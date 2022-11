Esporte Butler decide no final e garante vitória do Miami Heat sobre os Warriors na NBA

Com cinco pontos seguidos na reta final da partida, Jimmy Butler foi decisivo para a vitória do Miami Heat sobre o Golden State Warriors por 116 a 109 na noite desta terça-feira, pela NBA. Ele liderou a equipe, cravou uma cesta de três faltando pouco mais de um minuto para o término e inflamou a torcida em busca da reação. Quem também se destacou foi o companheiro de equipe Max Strus, cestinha do duelo com 24 pontos, que valorizou o resultado. “Uma vitória muito importante para fortalecer a nossa confiança.”

Em oito jogos, esta foi a terceira vitória dos Heats no campeonato. O revés fora de casa levou o Golden State Warriors à quinta derrota em oito confrontos na competição.

Aniversariante da noite, o técnico Eric Spoelstra teve o triunfo como presente de aniversário e constatou a boa pontaria de seus comandados na quadra. Buttler (23), Adebayo (19) e Duncan Robinson (17) foram fundamentais para o resultado dos Heats.

Pelos Warriors, o destaque ficou por conta de Stephen Curry, que marcou 23 pontos, pegou 13 rebotes e deu 13 assistências, mas viu a vitória escapar nos instantes finais do confronto.

A partida começou com imposição do Golden State. A vantagem chegou a oito pontos no início graças à eficiência de Curry nas cestas de três pontos. A reação do Miami Heat veio com Strus. Ele passou a desequilibrar e deu outro ritmo ao time que venceu o primeiro quarto por 33 a 24.

Após um segundo quarto de equilíbrio, onde os donos da casa terminaram a etapa com vantagem de apenas dois pontos (58 a 56), os Warriors dominaram as ações e abriram vantagem de 94 a 86 terminando terceiro quarto na frente.

Para não deixar a vitória escapar diante de sua torcida, o Miami Heat foi para a pressão no quarto final. As atuações de Adebayo, Strus e Duncan foram vitais para tirar a diferença. O jogo ficou imprevisível, os times se alternaram na liderança do placar e, por fim, brilhou a estrela de Butler. Com cinco pontos seguidos no fim, ele garantiu a vitória de 116 a 109.

Também pela rodada desta terça, o Phoenix Suns derrotou o Minnesota Timberwolves por 116 a 107 e somou sua quinta vitória seguida na NBA. Cameron Johnson foi o protagonista do duelo com 29 pontos. Pelo lado dos Wolves, Antony Towns, com um “double-double” (24 pontos e 12 rebotes), foi o melhor de sua equipe. Sua atuação, porém, não impediu o resultado adverso. Em sete duelos, esta foi a terceira derrota na temporada.

Já o Oklahoma City Thunder superou o Orlando Magic por 116 a 108 e Shai Gilgeous Alexander foi o nome do jogo ao anotar 34 pontos, dar seis assistências e pegar quatro rebotes. O destaque do Magic ficou por conta de Wendell Carter, que selou um “double-double” (30 pontos e 12 rebotes).

Por fim, o Chicago Bulls prolongou o declínio do Brooklyn Nets ao vencer o duelo desta terça por 108 a 99. Já sem o técnico Steve Nash, desligado do comando do time horas antes da partida, a equipe foi liderada do banco de reservas pelo interino Jacque Vaughn. Com um início preocupante, os Nets acumularam a sexta derrota em oito partidas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira

Brooklyn Nets 99 x 108 Chicago Bulls

Miami Heat 116 x 109 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x 116 x 108 Orlando Magic

Phoenix Suns 116 x 107 Minnesota Timberwolves

